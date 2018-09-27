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    Збірна України посіла друге місце на міжнародному турнірі з футзалу

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    Фото: Xsport - Збірна України посіла друге місце на міжнародному турнірі з футзалу
    Фото: Xsport

    Підопічні Олександра Косенка задовольнилися другим місцем

    Підопічні Олександра Косенка не втримали перевагу у рахунку над господарями Quadrangular international futsal tournament - збірною Ірану та фінішували на другій позиції.

    Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

    Для того, щоб завершити змагання на першій cходинці «жовто-синім» будо достатньо нічийного результату.

    У попередніх матчах наша збірна здобула перемоги над Японією (3:1) та Білоруссю (2:0).

    Натомість, Іран так само тріумфував над командою Андрія Толмача (3:1), натомість, переграти інших представників Азії нашим опонентам не вдалося (3:3).

    На жаль, матч завершився з рахунком 2:1 на користь суперників - команда господарів стає переможцем Quadrangular international futsal tournament.

    Підопічні Олександра Косенка задовольнилися другим місцем, а останню сходинку п'єдесталу посіла збірна Японії, яка розписала мирову з Білоруссю - 2:2.

    Quadrangular international futsal tournament

    Іран – Україна 2:1 (0:1)

    Гол у складі збірної України: Ігор Корсун (20)

    Вилучення: Журба (40)

    Склад збірної України: Литвиненко – Шотурма, Журба, Корсун, Білоцерківець – Мик. Грицина, Радевич, Педяш, Микитюк, Разуванов, Легендзевич, Цілик, Ципун, Савенко

    Збірна України футзал
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