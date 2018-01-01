Збірна України поступилася Італії у відборі на Чемпіонат світу-2019

Цією поразкою українські гандболісти поставили себе у скрутне становище

Збірна України не зуміла здобути перемогу в другому матчі відбору на чемпіонат світу-2019 проти Італії. Команда Ріккардо Трілліні вважалася аутсайдером цього поєдинку, але за підтримки рідної публіки зуміла створити проблеми команді Віталія Андронова. У першому таймі українці відпустили своїх суперників на п'ять очок, але все ж пішли на перерву з



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Збірна України з гандболу. Фото: facebook.com/pallamano

Цією поразкою українські гандболісти поставили себе у скрутне становище

Збірна України не зуміла здобути перемогу в другому матчі відбору на чемпіонат світу-2019 проти Італії.

Команда Ріккардо Трілліні вважалася аутсайдером цього поєдинку, але за підтримки рідної публіки зуміла створити проблеми команді Віталія Андронова. У першому таймі українці відпустили своїх суперників на п'ять очок, але все ж пішли на перерву з відставанням в два м'ячі.

На початку другого тайму команда Андронова намагалася зрівняти рахунок, двічі скоротивши відставання до одного очка. Після цього італійцям вдалося заволодіти перевагою, але українці зуміли її нівелювати і навіть вийшли вперед.

Кінцівка матчу вийшла напруженою. Українці чотири рази виходили вперед, але підопічні Трілліні постійно зрівнювали рахунок і в підсумку вирвали перемогу.

Таким чином, Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці відбору. Для виходу в плей-офф команді Андронова потрібно перемагати Румунію і сподіватися, що Італія втратить очки в матчі з Фарерськими островами. Якщо ж команда Трілліні добуде перемогу, то українцям потрібно не тільки виграти свій матч, але і нівелювати негативну різницю голів, щодо Італії та Румунії.

Нагадаємо, що в першому матчі збірна України досить легко перемогла команду Фарерських островів.

Чемпіонат світу 2019 року з гандболу

Кваліфікаційний етап

Матч 2-го туру

Італія - Україна 29:28 (16:14)

Джерело: xsport.ua