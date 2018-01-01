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    Збірна України поступилася Італії у відборі на Чемпіонат світу-2019

    Цією поразкою українські гандболісти поставили себе у скрутне становище
    Збірна України не зуміла здобути перемогу в другому матчі відбору на чемпіонат світу-2019 проти Італії. Команда Ріккардо Трілліні вважалася аутсайдером цього поєдинку, але за підтримки рідної публіки зуміла створити проблеми команді Віталія Андронова. У першому таймі українці відпустили своїх суперників на п'ять очок, але все ж пішли на перерву з
    • Сьогодні, 09:00
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    Збірна України з гандболу. Фото:&nbsp;facebook.com/pallamano
    Збірна України з гандболу. Фото: facebook.com/pallamano

    Цією поразкою українські гандболісти поставили себе у скрутне становище

    Збірна України не зуміла здобути перемогу в другому матчі відбору на чемпіонат світу-2019 проти Італії.

    Команда Ріккардо Трілліні вважалася аутсайдером цього поєдинку, але за підтримки рідної публіки зуміла створити проблеми команді Віталія Андронова. У першому таймі українці відпустили своїх суперників на п'ять очок, але все ж пішли на перерву з відставанням в два м'ячі.

    На початку другого тайму команда Андронова намагалася зрівняти рахунок, двічі скоротивши відставання до одного очка. Після цього італійцям вдалося заволодіти перевагою, але українці зуміли її нівелювати і навіть вийшли вперед.

    Кінцівка матчу вийшла напруженою. Українці чотири рази виходили вперед, але підопічні Трілліні постійно зрівнювали рахунок і в підсумку вирвали перемогу.

    Таким чином, Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці відбору. Для виходу в плей-офф команді Андронова потрібно перемагати Румунію і сподіватися, що Італія втратить очки в матчі з Фарерськими островами. Якщо ж команда Трілліні добуде перемогу, то українцям потрібно не тільки виграти свій матч, але і нівелювати негативну різницю голів, щодо Італії та Румунії.

    Нагадаємо, що в першому матчі збірна України досить легко перемогла команду Фарерських островів.

    Чемпіонат світу 2019 року з гандболу

    Кваліфікаційний етап

    Матч 2-го туру

    Італія - Україна 29:28 (16:14)

    Джерело: xsport.ua

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