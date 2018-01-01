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    Збірна України з перемоги розпочала кваліфікацію на Чемпіонат світу з гандболу

    В Італії українці здобули переконливу перемогу над Фарерськими островами
    Гандбольна чоловіча збірна України успішно стартувала у кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року. Як і очікувалося, українці досить легко здолали у першому матчі турніру в італійському Больцано команду Фарерських островів. «Синьо-жовті» потужно почали поєдинок, повівши у рахунку 7:2. Проте острів’яни зуміли зібратися та
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    Чоловіча збірна України з гандболу. Фото ФГУ
    Чоловіча збірна України з гандболу. Фото ФГУ

    В Італії українці здобули переконливу перемогу над Фарерськими островами

    Гандбольна чоловіча збірна України успішно стартувала у кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року.

    Як і очікувалося, українці досить легко здолали у першому матчі турніру в італійському Больцано команду Фарерських островів.

    «Синьо-жовті» потужно почали поєдинок, повівши у рахунку 7:2.

    Проте острів’яни зуміли зібратися та скоротити відставання. На перерву команди пішли, коли на табло світилися цифри 17:13.

    На другу 30-хвилинку у фарерців уже не вистачило сил, аби стримувати атаки українців.

    Наші співвітчизники на 51-й хвилині довели перевагу до 10-ти м’ячів – 28:18.

    Щоправда, на останніх хвилин українці дещо розслабилися та дозволили суперникам дещо скоротити відставання. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 30:22.

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    Тепер суперниками команди Віталія Андронова буде Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Нагадаємо, що тільки переможець квартету вийде до плей-офф відбору.

    Нагадаємо, тренер збірної України казав, що потрібно показати найкращу гру, щоб вийти у плей-офф Чемпіонату світу.

    Чемпіонат світу 2019 року з гандболу

    Кваліфікаційний етап

    Матч 1-го туру

    Україна – Фарерські острови  30:22 (17:13)

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