Збірна України з перемоги розпочала кваліфікацію на Чемпіонат світу з гандболу

В Італії українці здобули переконливу перемогу над Фарерськими островами

Гандбольна чоловіча збірна України успішно стартувала у кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року. Як і очікувалося, українці досить легко здолали у першому матчі турніру в італійському Больцано команду Фарерських островів. «Синьо-жовті» потужно почали поєдинок, повівши у рахунку 7:2. Проте острів’яни зуміли зібратися та