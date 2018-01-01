Збірна України з перемоги розпочала кваліфікацію на Чемпіонат світу з гандболу
- Сьогодні, 18:58
-
Розсилка
В Італії українці здобули переконливу перемогу над Фарерськими островами
Гандбольна чоловіча збірна України успішно стартувала у кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року.
Як і очікувалося, українці досить легко здолали у першому матчі турніру в італійському Больцано команду Фарерських островів.
«Синьо-жовті» потужно почали поєдинок, повівши у рахунку 7:2.
Проте острів’яни зуміли зібратися та скоротити відставання. На перерву команди пішли, коли на табло світилися цифри 17:13.
На другу 30-хвилинку у фарерців уже не вистачило сил, аби стримувати атаки українців.
Наші співвітчизники на 51-й хвилині довели перевагу до 10-ти м’ячів – 28:18.
Щоправда, на останніх хвилин українці дещо розслабилися та дозволили суперникам дещо скоротити відставання. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 30:22.
Тепер суперниками команди Віталія Андронова буде Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Нагадаємо, що тільки переможець квартету вийде до плей-офф відбору.
Нагадаємо, тренер збірної України казав, що потрібно показати найкращу гру, щоб вийти у плей-офф Чемпіонату світу.
Чемпіонат світу 2019 року з гандболу
Кваліфікаційний етапМатч 1-го туру
Україна – Фарерські острови – 30:22 (17:13)