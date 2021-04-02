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    Збірна України потрапила в четверту корзину на жеребкуванні Євробаскета

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    Збірна України зіграє або в Чехії, або в Італії - Збірна України потрапила в четверту корзину на жеребкуванні Євробаскета
    Збірна України зіграє або в Чехії, або в Італії
    Фото ФБУ

    Фінальний турнір пройде в чотирьох країнах у вересні 2022 року

    Збірна України піде на жеребкування чемпіонату Європи з баскетболу 2022 року з четвертого кошику. Про це повідомляє ФІБА на офіційному сайті. Команди розподілені згідно рейтингу.

    До четвертого кошику також потрапили збірні Німеччини, Фінляндії та Грузії. Таким чином, команда Айнарса Багатскіса точно не зіграє у Грузії та Німеччині, адже ці дві країни були серед організаторів. А груповий турнір для нашої команди відбудеться або в Чехії, або в Італії.

    Жеребкування Євробаскету-2022 відбудеться 29 квітня в Берліні. Початок - о 14.00.

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    Чемпіонат Європи відбудеться з 1 по 18 вересня 2022 року.

    Збірна України в оновленому рейтингу ФІБА піднялася з 29-го на 28-е місце.

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      Теги: Євробаскет
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