Збірна України зазнала першої поразки у Суперфіналі Євроліги-2020 з пляжного футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Склад збірної України з пляжного футболу Світлина - beachsoccer.com

Через пандемію коронавірусу участь у турнірі цього року беруть лише п'ять збірних

У португальському місті Назаре збірна України з пляжного футболу у Суперфіналі Євроліги-2020 поступилася національній команді Швейцарії в рамках другого туру змагань (2:4).

На 14 хвилині контрвипад швейцарців завершився голом у порожню сітку воріт. Проте вкидання м'яча з ауту допомогло відзначитися Олегу Зборовському, який зрівняв рахунок через кілька хвилин. Асистентом виявився Андрій Пашко.

Легендарний гравець збірної Швейцарії Деян Станкович реалізував штрафний удар на п’ятій хвилині другої 12-хвилинки та вивів свій колектив вперед (2:1). Станкович з пенальті встиг оформити дубль до перерви. У вирішальному таймі Зборовський також ударом з пенальті оформив дубль (2:3). До кінця основного часу ще один м’яч влетів у сітку воріт «жовто-блакитних», і знову від Станковича.

Зазначимо, що наші земляки залишились з одним балом. У першій грі змагань українці у серії пенальті обіграли німців.

Зазначимо, що формат турніру передбачає змагання за одноколовою системою. Протягом п'яти днів усі команди мають зустрітися одна з одною, причому в кожної збірної буде один день відпочинку.

Також додамо, у наступній зустрічі українці протистоятимуть португальцям.