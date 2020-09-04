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    Збірна України зазнала першої поразки у Суперфіналі Євроліги-2020 з пляжного футболу

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    Склад збірної України з пляжного футболу - Збірна України зазнала першої поразки у Суперфіналі Євроліги-2020 з пляжного футболу
    Склад збірної України з пляжного футболу
    Світлина - beachsoccer.com

    Через пандемію коронавірусу участь у турнірі цього року беруть лише п'ять збірних

    У португальському місті Назаре збірна України з пляжного футболу у Суперфіналі Євроліги-2020 поступилася національній команді Швейцарії в рамках другого туру змагань (2:4).

    На 14 хвилині контрвипад швейцарців завершився голом у порожню сітку воріт. Проте вкидання м'яча з ауту допомогло відзначитися Олегу Зборовському, який зрівняв рахунок через кілька хвилин. Асистентом виявився Андрій Пашко.

    Легендарний гравець збірної Швейцарії Деян Станкович реалізував штрафний удар на п’ятій хвилині другої 12-хвилинки та вивів свій колектив вперед (2:1). Станкович з пенальті встиг оформити дубль до перерви. У вирішальному таймі Зборовський також ударом з пенальті оформив дубль (2:3). До кінця основного часу ще один м’яч влетів у сітку воріт «жовто-блакитних», і знову від Станковича.

    Зазначимо, що наші земляки залишились з одним балом. У першій грі змагань українці у серії пенальті обіграли німців.

    Зазначимо, що формат турніру передбачає змагання за одноколовою системою. Протягом п'яти днів усі команди мають зустрітися одна з одною, причому в кожної збірної буде один день відпочинку.

    Також додамо, у наступній зустрічі українці протистоятимуть португальцям.

    Читайте також: Українські футболісти відмовилися виступати у відборі до чемпіонату світу в Росії.
    пляжний футбол Деян Станковіч
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