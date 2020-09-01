Один із тренерів суперника збірної України в Лізі націй заразився коронавірусом



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Фоллетті працює в штабі збірної Швейцарії з 2011 року Світлина - www.srf.ch

Спеціаліст не полетить у Львів на матч Ліги націй

Голкіпер воротарів національної збірної Швейцарії Патрік Фолетті здав позитивний результат на COVID-19 на початку збору збірної перед стартом у Лізі націй УЄФА, повідомляє Швейцарський футбольний союз.

У 46-річного тренера немає ніяких симптомів. Він буде перебувати на самоізоляції.

Крім того, фахівець не контактував з іншими представниками національної команди. У всіх інших членів збірної Швейцарії COVID-19 невиявлений.

Варто відзначити, що сьогодні збірна Швейцарії відправиться у Львів, де вже третього вересня проведе баталію з Україною на старті Ліги націй.

Додамо також, головним тренером збірної Швейцарії є Володимир Петкович. Найдорожчим гравцем збірної є центральний захисник «Боруссії» Менхенгладбах Ніко Елведі. Його вартість за даними Transfermarkt становить 28 млн євро.