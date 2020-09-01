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    Один із тренерів суперника збірної України в Лізі націй заразився коронавірусом

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    Фоллетті працює в штабі збірної Швейцарії з 2011 року&nbsp; - Один із тренерів суперника збірної України в Лізі націй заразився коронавірусом
    Фоллетті працює в штабі збірної Швейцарії з 2011 року 
    Світлина - www.srf.ch

    Спеціаліст не полетить у Львів на матч Ліги націй

    Голкіпер воротарів національної збірної Швейцарії Патрік Фолетті здав позитивний результат на COVID-19 на початку збору збірної перед стартом у Лізі націй УЄФА, повідомляє Швейцарський футбольний союз.

    У 46-річного тренера немає ніяких симптомів. Він буде перебувати на самоізоляції.

    Крім того, фахівець не контактував з іншими представниками національної команди. У всіх інших членів збірної Швейцарії COVID-19 невиявлений.

    Варто відзначити, що сьогодні збірна Швейцарії відправиться у Львів, де вже третього вересня проведе баталію з Україною на старті Ліги націй.

    Додамо також, головним тренером збірної Швейцарії є Володимир Петкович. Найдорожчим гравцем збірної є центральний захисник «Боруссії» Менхенгладбах Ніко Елведі. Його вартість за даними Transfermarkt становить 28 млн євро.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Швейцарія Збірна України Ліга націй ФК «Боруссія» (Менхенґладбах)
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