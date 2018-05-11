Збірна України (U-18) нарешті здобула першу перемогу на турнірі у Словаччині

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Сергій Попов. Фото ФФУ

Українські футболісти розгромили одноліток з Казахстану

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) здобула перемогу з великим рахунком в останньому матчі групового раунду турніру у Словаччині.

Підопічні Сергія Попова поєдинком проти збірної Казахстану завершили груповий етап міжнародного турніру «Кубок Словаччини», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Після двох поразок на старті змагань від Чехії та США «синьо-жовті» певною мірою реабілітувалися, обігравши казахстанців – 4:1.

Рахунок на 29-й хвилині відкрив Сікан. На 46-й Ісаєнко подвоїв перевагу українців. Інтрига у матчі відродилася на 57-й хвилині, коли суперник зумів відіграти один м'яч.

Проте Холод на 60-й і той самий Ісаєнко на 68-й хвилині довели рахунок до розгромного.

Кубок Словаччини з футболу

Україна (U-18) – Казахстан (U-18) – 4:1 (1:0)

Україна (U-18): Артим, Тягло (Сирота, 70), Муравський, Слива, Агапов, Горін (Желізко, 58), Панчишин (Харжевський, 19), Лях (Хімчак, 22; Алефіренко, 58), Холод, Ісаєнко (Гейко, 75), Сікан.

Посівши третій рядок турнірної таблиці у своїй групі, команда Сергія Попова зіграє у матчі за п'яте місце із третьою збірною іншого квартету, якою став Вельс.