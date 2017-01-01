Збірна України U-19 дізналась суперників в еліт-раунді Євро-2018

Матчі еліт-раунду пройдуть навесні у Румунії 21, 24 та 27 березня

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 1999 року народження, дізналась суперників у еліт-раунді Євро-2018. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. «Синьо-жовті» потрапили до групи 4, де за вихід до фінальної стадії позмагаються з командами Румунії, Швеції та Сербії. Матчі еліт-раунду пройдуть навесні у



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Матчі еліт-раунду пройдуть навесні у Румунії 21, 24 та 27 березня

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 1999 року народження, дізналась суперників у еліт-раунді Євро-2018.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

«Синьо-жовті» потрапили до групи 4, де за вихід до фінальної стадії позмагаються з командами Румунії, Швеції та Сербії.

Матчі еліт-раунду пройдуть навесні у Румунії 21, 24 та 27 березня.

До фінального раунду Євро-2017/2018 потрапить найкраща збірна з кожної групи.

Сім переможців квартетів доєднаються до господарів турніру Фінляндії, де й пройде турнір з 16-29 липня.

Нагадаємо, що Україна U-19 розгромила Чорногорію та виграла відбіркову групу першого етапу до Євро-2018.

Раніше своїх суперників у відборі на Євро-2019 дізналися збірні України U-17 та U-18.