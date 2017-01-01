Збірна України U-19 дізналась суперників в еліт-раунді Євро-2018
- Сьогодні, 13:49
-
Розсилка
Матчі еліт-раунду пройдуть навесні у Румунії 21, 24 та 27 березня
Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 1999 року народження, дізналась суперників у еліт-раунді Євро-2018.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
«Синьо-жовті» потрапили до групи 4, де за вихід до фінальної стадії позмагаються з командами Румунії, Швеції та Сербії.
Матчі еліт-раунду пройдуть навесні у Румунії 21, 24 та 27 березня.
До фінального раунду Євро-2017/2018 потрапить найкраща збірна з кожної групи.
Сім переможців квартетів доєднаються до господарів турніру Фінляндії, де й пройде турнір з 16-29 липня.
Нагадаємо, що Україна U-19 розгромила Чорногорію та виграла відбіркову групу першого етапу до Євро-2018.
Раніше своїх суперників у відборі на Євро-2019 дізналися збірні України U-17 та U-18.