Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Верховена

Антон Федорців
glavcom.ua
Даніель Лапін отримав нового суперника
фото: Usyk-17 Promotions

Українець потрапив до андеркарду поєдинку свого співвітчизника

Володар поясів IBF International та WBA Continental Даніель Лапін вийде в ринг проти француза Бенжамена Мендеса Тані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ring Magazine.

Бій відбудеться 23 травня у Гізі. Поруч із єгипетськими пірамідами проведуть великий вечір боксу. Головною подією стане поєдинок двічі абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика проти знаменитого кікбоксера Ріко Верховена.

Лапін востаннє бився у березні. Тоді він здолав латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса в передмісті Києва. Рекорд українця на професіональному ринзі – 13 поєдинків, 13 перемог, зокрема п'ять разів Лапін переміг нокаутом.

Тим часом 28-річний Мендес Тані провів 10 поєдинків. До свого активу він записав дев'ять перемог (дві – нокаутом). У листопаді торік він здолав співвітчизника Садока Себкі.

До слова, олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах. Захід відбудеться 11 липня у столичному Палаці спорту. Суперником Беленюка стане Хаїм Гозалі.

Нагадаємо, раніше  Беленюк потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. У документі зазначили заплановані на цей сезон результати українця. Він повинен потрапити до п'ятірок чемпіонатів світу та Європи та трійок Чемпіонату та Кубку України.

 
 

Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Верховена
