Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Верховена

Українець потрапив до андеркарду поєдинку свого співвітчизника

Володар поясів IBF International та WBA Continental Даніель Лапін вийде в ринг проти француза Бенжамена Мендеса Тані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ring Magazine.

Бій відбудеться 23 травня у Гізі. Поруч із єгипетськими пірамідами проведуть великий вечір боксу. Головною подією стане поєдинок двічі абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика проти знаменитого кікбоксера Ріко Верховена.

Лапін востаннє бився у березні. Тоді він здолав латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса в передмісті Києва. Рекорд українця на професіональному ринзі – 13 поєдинків, 13 перемог, зокрема п'ять разів Лапін переміг нокаутом.

Тим часом 28-річний Мендес Тані провів 10 поєдинків. До свого активу він записав дев'ять перемог (дві – нокаутом). У листопаді торік він здолав співвітчизника Садока Себкі.

До слова, олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах. Захід відбудеться 11 липня у столичному Палаці спорту. Суперником Беленюка стане Хаїм Гозалі.

Нагадаємо, раніше Беленюк потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. У документі зазначили заплановані на цей сезон результати українця. Він повинен потрапити до п'ятірок чемпіонатів світу та Європи та трійок Чемпіонату та Кубку України.



