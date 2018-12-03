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    Збірна України з баскетболу залишається в боротьбі за вихід у фінальний турнір Чемпіонату світу-2019

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    Збірна України з баскетболу залишається в боротьбі за вихід у фінальний турнір Чемпіонату світу-2019

    Кваліфікація ЧС-2019: шанси збірної України

    Попри поразку в останньому відбірковому матчі чемпіонату світу та несприятливі результати в інших матчах групи, чоловіча національна збірна України залишається в боротьбі за вихід у фінальний турнір. 

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Командам залишається зіграти по два матчі.

    Вони відбудуться 22 та 25 лютого 2019 року.

    Збірна України спочатку зіграє вдома проти Чорногорії, а на виїзді в Словенії.

    Розігрується останнє прохідне – третє місце в групі. Іспанія та Туреччина вже гарантували собі участь у фінальному турнірі. 

    За будь яких обставин нашій команді потрібно здобувати дві перемоги.

    При цьому чорногорців необхідно перемагати з різницею в 7 очок та більше.

    У першому матчі ми поступилися балканцям – 84:90.

    Та цього буде замало. Потрібно, щоб Латвія програла два матчі: вдома з мало мотивованою Іспанією та на виїзді в Чорногорії. 

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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