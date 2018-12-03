Збірна України з баскетболу залишається в боротьбі за вихід у фінальний турнір Чемпіонату світу-2019



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Кваліфікація ЧС-2019: шанси збірної України

Попри поразку в останньому відбірковому матчі чемпіонату світу та несприятливі результати в інших матчах групи, чоловіча національна збірна України залишається в боротьбі за вихід у фінальний турнір.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Командам залишається зіграти по два матчі.

Вони відбудуться 22 та 25 лютого 2019 року.

Збірна України спочатку зіграє вдома проти Чорногорії, а на виїзді в Словенії.

Розігрується останнє прохідне – третє місце в групі. Іспанія та Туреччина вже гарантували собі участь у фінальному турнірі.

За будь яких обставин нашій команді потрібно здобувати дві перемоги.

При цьому чорногорців необхідно перемагати з різницею в 7 очок та більше.

У першому матчі ми поступилися балканцям – 84:90.

Та цього буде замало. Потрібно, щоб Латвія програла два матчі: вдома з мало мотивованою Іспанією та на виїзді в Чорногорії.