Світоліна розповіла, скільки їй пропонували за договірний матч

Українка розповіла, як побудована система боротьби з шахрайством у тенісі

Еліна Світоліна дала відверте інтерв’ю, в якому розповіла про боротьбу з матчами з фіксованим результатом у тенісі.

«У тенісі теж є договірні матчі, але на нижчому рівні, ніж у футболі. У нас є організація, яка відстежує подібне (Tennis Integrity Unit – прим.). На найвищому рівні все серйозно. На низькому рівні знаю, що є жахливі ситуації, багато людей «пов'язали». У Туреччині та Єгипті вони сидять цілий рік і грають турніри. Там дуже багато такого, навіть судді потрапили, – наводить слова Світоліної sport.ua. – На високому рівні якщо до мене підходять і кажуть, що дають гроші за поразку, то я маю звернутися до цієї організації та повідомити про це. Але якщо я не звернулася, навіть не погоджуючись, мене можуть дискваліфікувати. Ось так все побудовано. Всі повідомлення, які я отримую в соцмережах, перенаправляю до цієї організації».

«Мені пропонували дуже часто, було багато листів, повідомлень. Деякі шлють ще й досі. Але я уникаю цього. По 200-300 тисяч пропонували, але не знаю, чи це реальні гроші, чи мене обманюють. Це все не моє», – сказала Світоліна.

Еліна цього року стала бронзовою призеркою Олімпіади, але вперше за останні роки вилетіла з топ-10. Наразі вона займає 15 місце в світі.