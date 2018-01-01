Збірна України з гандболу прибула до Німеччини на збори перед відбором до ЧС-2019

Саме у Німеччині українці проведуть збір, після чого переїдуть в Італію

Збірна України прибула до Німеччини на останній етап підготовки до кваліфікаційного турніру до Чемпіонату світу-2019. Гандбольна команда прибула до селища Етталь, де і базуватиметься, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. У програмі зборів дворазові тренування та контрольні матчі з німецькими клубами 6 і 7 січня. Головний тренер