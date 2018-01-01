Збірна України з гандболу прибула до Німеччини на збори перед відбором до ЧС-2019
- Сьогодні, 18:40
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Саме у Німеччині українці проведуть збір, після чого переїдуть в Італію
Збірна України прибула до Німеччини на останній етап підготовки до кваліфікаційного турніру до Чемпіонату світу-2019.
Гандбольна команда прибула до селища Етталь, де і базуватиметься, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
У програмі зборів дворазові тренування та контрольні матчі з німецькими клубами 6 і 7 січня.
Головний тренер Віталій Андронов взяв усіх гравців, які раніше потрапили до заявки на збори. Сергій Онуфрієнко приєднається до команди 4 січня.
10 січня команда переїде в італійський Больцано, який розташований на відстані 188 км від Етталя.
Саме у Больцано 11-13 січня пройде кваліфікаційний турнір до Чемпіонату світу-2019. Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери (11 січня), Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Переможець квартету вийде до плей-офф відбору.
Нагадаємо, Україна назвала склад гандбольної збірної на відбір до ЧС-2019.