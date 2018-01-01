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    Збірна України з гандболу прибула до Німеччини на збори перед відбором до ЧС-2019

    Саме у Німеччині українці проведуть збір, після чого переїдуть в Італію
    Збірна України прибула до Німеччини на останній етап підготовки до кваліфікаційного турніру до Чемпіонату світу-2019. Гандбольна команда прибула до селища Етталь, де і базуватиметься, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. У програмі зборів дворазові тренування та контрольні матчі з німецькими клубами 6 і 7 січня. Головний тренер
    • Сьогодні, 18:40
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    Чоловіча збірна України з гандболу. Фото ФГУ
    Чоловіча збірна України з гандболу. Фото ФГУ

    Саме у Німеччині українці проведуть збір, після чого переїдуть в Італію

    Збірна України прибула до Німеччини на останній етап підготовки до кваліфікаційного турніру до Чемпіонату світу-2019.

    Гандбольна команда прибула до селища Етталь, де і базуватиметься, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    У програмі зборів дворазові тренування та контрольні матчі з німецькими клубами 6 і 7 січня.

    Головний тренер Віталій Андронов взяв усіх гравців, які раніше потрапили до заявки на збори. Сергій Онуфрієнко приєднається до команди 4 січня.

    10 січня команда переїде в італійський Больцано, який розташований на відстані 188 км від Етталя.

    Саме у Больцано 11-13 січня пройде кваліфікаційний турнір до Чемпіонату світу-2019. Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери (11 січня), Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Переможець квартету вийде до плей-офф відбору.

    Нагадаємо, Україна назвала склад гандбольної збірної на відбір до ЧС-2019.

    Збірна України Гандбол
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