Україна – Азербайджан. Прогноз і анонс на фінал Євро-2026 з мініфутболу

«Синьо-жовті» позмагаються за трофей у турнірі формату «шість на шість»

Сьогодні, 4 червня 2026 року, національна команда України на майданчику «Тіпос Арена» у словацькій Братиславі зустрінеться зі збірною Азербайджану у фіналі чемпіонату Європи з мініфутболу. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Азербайджан

На 14:15 4 червня привабливішими виглядають шанси «синьо-жовтих», переконані фахівці GGBET. На перемогу збірної України закладено коефіцієнт 2,00. Тим часом потенційний успіх кавказької команди оцінено балом 2,80. Нічия в основний час запропонована з кефом 4,27.

Зберігається відрив і в питанні завоювання трофею. На тріумф українців виставлено коефіцієнт 1,60. Натомість на чемпіонство збірної Азербайджану закладено кеф 2,13. Зате на тотал більше 4,5 запропоновано бал 2,33.

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Склад збірної України з мініфутболу

Воротарі: Ярослав Морикишка, Мирослав Магурський.

Ярослав Морикишка, Мирослав Магурський. Польові гравці: Андрій Заграничний, Андрій Ковальчук, Станіслав Гнатковський, Михайло Грицина, Вадим Іванов, Дмитро Сорокін, Нікіта Сініцин, Дмитро Клочко, Сергій Лапа, Андрій Цопа, Ігор Тихненко, Олександр Колесников, Денис Бланк, Олександр Тарасюк, Артем Сохацький.

Де дивитися матч Україна – Азербайджан

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс «Київстар ТБ». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 21:30 за київським часом на каналі «Футбол».