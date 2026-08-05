«Реал» відпустить «нового Мессі» в чемпіонат Італії

Королівський клуб вирішив прилаштувати вундеркінда в Серії A

Вінгер збірної Аргентини Франко Мастантуоно змінить мадридський «Реал» на італійську «Фіорентину». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Фіалки» візьмуть таланта в оренду на весь прийдешній сезон. Флорентійці виграли конкуренцію за Мастантуоно в столичної «Роми» та низки інших колективів. Зокрема, на нього претендував рідний «Рівер Плейт» із Буенос-Айреса.

«Реал» придбав юніора торік за 45 млн євро. Мастантуоно вважають наступною зіркою Аргентини, який здатен замінити лідера національної команди Ліонель Мессі. Обидва грають на одній позиції.

Мастантуоно в минулому сезоні зіграв 35 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та один асист. У свої 18 років вінгер провів чотири матчі за збірну Аргентини, але до заявки на Чемпіонат світу 2026 не потрапив.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.