Жіноча збірна України з баскетболу U-18 програла Швейцарії на Чемпіонаті Європи

З однією перемогою в чотирьох матчах Україна продовжить на Євробаскеті грати за 9-16 місця

Юніорська жіноча збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки в матчі проти Швейцарії з рахунком 52:73 у матчі останнього туру групового етапу Чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ключовою стала друга чверть, в якій українки дозволили суперницям оформити двозначну перевагу, яку Швейцарія зберігала до кінця, перед завершенням матчу збільшивши її до 21 очка.

Україна реалізувала лише 30% кидків, а в першій половині цей показник був менше 20%. Попри те, що наші дівчата виграли підбирання, вони допустили 28 втрат, а ще дуже багато фолили – самі виконали 19 штрафних (10 забили), тоді як суперниці з лінії штрафних набрали 27 очок (з 43 спроб).

Найкращими в складі нашої збірної стали Дар'я Іщук з 19 очками та 8 підбираннями, а також Марія Майдан, у якої 13 очок і 8 підбирань.

Таким чином, з однією перемогою в чотирьох матчах Україна продовжить на Євробаскеті грати за 9-16 місця. Наступний матч підопічні Марії Дубас проведуть у п’ятницю, 7 серпня, проти третьої команди групи А. Суперник визначиться після завершення всіх матчів у групі.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон B

Швейцарія – Україна 73:52 (18:14, 16:9, 17:13, 22:16)

Україна: Космач 3 + 5 підбирань + 5 передач, Шпильова 0, Дал. Мурзова 0 + 6 підбирань, Гулямова 5, Іщук 19 + 8 підбирань – старт; Майдан 13 + 8 підбирань, Петришак 7, Подоляко 3, Дом. Мурзова 2, Глухова 0, Левонтюк 0, Оніщенко 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.