Жіноча збірна України з баскетболу U-18 програла Швейцарії на Чемпіонаті Європи
З однією перемогою в чотирьох матчах Україна продовжить на Євробаскеті грати за 9-16 місця
Юніорська жіноча збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки в матчі проти Швейцарії з рахунком 52:73 у матчі останнього туру групового етапу Чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Ключовою стала друга чверть, в якій українки дозволили суперницям оформити двозначну перевагу, яку Швейцарія зберігала до кінця, перед завершенням матчу збільшивши її до 21 очка.
Україна реалізувала лише 30% кидків, а в першій половині цей показник був менше 20%. Попри те, що наші дівчата виграли підбирання, вони допустили 28 втрат, а ще дуже багато фолили – самі виконали 19 штрафних (10 забили), тоді як суперниці з лінії штрафних набрали 27 очок (з 43 спроб).
Найкращими в складі нашої збірної стали Дар'я Іщук з 19 очками та 8 підбираннями, а також Марія Майдан, у якої 13 очок і 8 підбирань.
Таким чином, з однією перемогою в чотирьох матчах Україна продовжить на Євробаскеті грати за 9-16 місця. Наступний матч підопічні Марії Дубас проведуть у п’ятницю, 7 серпня, проти третьої команди групи А. Суперник визначиться після завершення всіх матчів у групі.
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон B
Швейцарія – Україна 73:52 (18:14, 16:9, 17:13, 22:16)
- Україна: Космач 3 + 5 підбирань + 5 передач, Шпильова 0, Дал. Мурзова 0 + 6 підбирань, Гулямова 5, Іщук 19 + 8 підбирань – старт; Майдан 13 + 8 підбирань, Петришак 7, Подоляко 3, Дом. Мурзова 2, Глухова 0, Левонтюк 0, Оніщенко 0.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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