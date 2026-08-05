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Екстренер «Динамо» побідкався через штраф за тренування російською і прикрився військовими

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Екстренер «Динамо» побідкався через штраф за тренування російською і прикрився військовими
В'ячеслав Богодєлов багато років працює з дітьми та юнаками
фото: Facebook

Більшість користувачів соцмережі не оцінили «страждань» фахівця

Колишній воротар багатьох вітчизняних команд, а нині – тренер В'ячеслав Богодєлов влаштував скандал через штраф за порушення мовного законодавства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис фахівця у Facebook.

Тренер опублікував скріншот із «Дії» про виконавче провадження зі штрафом. Богодєлов повинен заплатити 11426 грн. За його словами, покарання виписали за ведення тренувань російською мовою.

На своє виправдання Богодєлов вирішив застосувати класичні штампи. Передусім він здивувався, що нікого 50 років не бентежило використання ним російської. Далі ексворотар розповів, що «чисто українську мову» він чув лише в діаспорі. А на десерт розіграв карту військових, які не звертали увагу на його російську під час відвідин Запорізького напрямку.

Водночас вітчизняне законодавство передбачило використання української мовою у тренувальному процесі. Такі норми закладені законами «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про позашкільну освіту». Більшість коментаторів допису позицію тренера не підтримали.

Богодєлов народився і виріс у Києві. На елітному рівні виступав за тернопільську «Ниву», донецький «Металург», полтавську «Ворсклу» та харківський «Металіст». Багато років працював у ДЮФШ столичного «Динамо» та юнацьких збірних України, а зараз тренує дітей в Evolution Football Academy.

Допис В'ячеслава Богодєлова про штраф
Допис В'ячеслава Богодєлова про штраф
фото: скріншот із Facebook

До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ штраф українська мова тренер

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