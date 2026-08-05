Матір російського футболіста «Атлетіко» заявила, що він «кричатиме, як ненормальний», щоб не грати за РФ

Безрученко зазначила, що у збірної Росії не може бути жодної зацікавленості щодо Булгучова

Анна Безрученко зазначила, що її син Емір є типовим європейцем

Анна Безрученко, матір 14-річного російського футболіста іспанського «Атлетико» Еміра Булгучова, відповіла на запитання пропагандистів про можливі виступи сина за Росію. Про це інформує «Главком».

Безрученко зазначила, що у збірної Росії не може бути жодної зацікавленості щодо Булгучова.

«Емір ніколи не мав російського паспорта. Перше громадянство він отримав Іспанії. Ми товаришуємо з російськими тренерами, вони готові запросити його, якщо йому щось не сподобається в Іспанії. Але Емір такого навіть не уявляє. Лише Іспанія. Емір – типовий європеєць. Скажи йому, що він поїде грати за Росію, – кричатиме, як ненормальний», – розповіла Безрученко.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.