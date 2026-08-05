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Став відомий розклад матчів кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Став відомий розклад матчів кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу
Українські представники в єврокубках розпочнуть боротьбу за Кубок України з 1/16 фіналу

Поєдинки Кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу пройдуть 8-12 серпня

Дирекція з проведення Кубку України з футболу визначила розклад матчів кваліфікаційного раунду турніру сезону 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України-2026/2027. Кваліфікаційний раунд

8 серпня

  • В3 «Чайка» (Вишгород) – «Калинівка» (Калинівка). 14:00
  • А1 «Новий Розділ» (Новий Розділ) – «Миколаїв» (Миколаїв, Львівська обл.). 16:00

9 серпня

  • В2 «Дружба-Козаки» (Ніжин) – Vivad (Романів). 12:00
  • В1 «Колос» (Полонне) – «Новожуків» (Новожуків). 14:00
  • С1 Ukrainian Team (Дніпро) – «Решетилівка» (Решитилівка). 14:00
  • С3 IRON (Запоріжжя) – «Базис» (Кочубіївка). 15:00
  • А2 «Покуття» (Коломия) – «Довбуш» (Чернівці). 16:00

11 серпня

  • С2 «Інгул» (Первозванівка) – «Пальміра» (Одеса). 14:00

12 серпня

  • А3 «Агрон» (Великі Гаї) – «Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк). 16:00

Чотири українські представники в єврокубках 2026/2027, «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Полісся» (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси), розпочнуть боротьбу за кубок з 1/16 фіналу.

Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:

  • 1927 рік – заснування клубу
  • 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
  • сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
  • 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

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