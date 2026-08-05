Мудрик уперше після дискваліфікації за допінг зіграв за «Челсі»

Українець взяв участь в контрольному поєдинку англійського гранда

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик з'явився на полі в спарингу проти туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком».

Лідер збірної України лише днями приєднався до тренувального табору «синіх» у Гонконзі. Тим не менше, керманич лондонців Хабі Алонсо взяв Мудрика на матч проти «Юве». Щоправда, розпочав поєдинок вінгер на лаві запасних.

Українець отримав трохи ігрового часу в кінцівці спарингу. На 82-й хвилині Мудрик замінив форварда Ніколаса Джексона. Проте, врятувати «Челсі» від поразки «Старій синьйорі» (0:1) вінгер не зумів.

Мудрик зіграв за англійський гранд уперше з 28 листопада 2024 року. Далі українця усунули від футболу через позитивний тест на заборонені речовини. Минулого тижня Футбольна асоціація Англії дозволила йому відновити виступи на професіональному рівні.

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.