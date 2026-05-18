«Зоря» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ

Центральний поєдинок дня відбудеться в столиці

Сьогодні, 18 травня, луганська «Зоря» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Зоря» – «Полісся»

Шанси житомирян на 9:15 18 травня виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. На потенційну перемогу команди Віктора Скрипника виставлено коефіцієнт 6,36. Тим часом на можливу звитягу «поліських вовків» запропоновано кеф 1,54. На ймовірну мирову за підсумком 90 хвилин закладено бал 4,42. Натомість бойову нічию (2:2) оцінено коефіцієнтом 14,93. На тотал менше 1,0 виставлено кеф 8,40.

Передматчевий стан команд

Господарі мають чотириматчеву серію без поразок. Зокрема, в останніх трьох турах луганці набрали сім очок. «Зоря» переграла львівський «Рух» (2:1) із голами хавбеки Попари та форварда Будківського. Потім підопічним Скрипника нічию з харківським «Металістом 1925» (1:1) приніс нападник Верлей. А в минулому турі «Зоря» впоралася з «Олександрією» (2:1) завдяки забитим м'ячам того ж Будківського та хавбека Мічіна.

Натомість «Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» з голом півзахисника Брагару. Далі житомиряни переграли «Олександрію» (2:1) стараннями нападників Гайдучика та Філіппова. А от у попередньому турі «поліські вовки» сенсаційно поступилися кам'янець-подільському «Епіцентру» (2:3). У лавах «Полісся» відзначився вінгер Назаренко. Ще один м'яч був автоголом оборонця подолян, а на фінальних хвилинах центрбек Сарапій не реалізував пенальті.

Орієнтовні склади команд

«Зоря»: Сапутін – Пердута, Джордан, Ескінья, Вантух – Кушніренко – Слесар, Мічін, Дришлюк, Попара – Будківський

«Полісся»: Волинець – Майсурадзе, Краснічі, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Емерллаху, Брагару – Краснопір

Історія очних зустрічей

У першому колі «поліські вовки» оформили домашню перемогу над «Зорею» (2:0). Підопічні Руслана Ротаня забили по м'ячу в кожному з таймів. Відкрив рахунок правий вінгер Гуцуляк. Остаточний же результат встановив лівий крайній Назаренко, який з'явився на полі з лави запасних.

Загалом команди зіграли п'ять поєдинків. Луганці наразі жодного разу не перемогли та лише двічі зіграли внічию. Житомиряни натомість здобули три перемоги. До того ж, кожного разу в цих звитягах обійшлися без пропущених м'ячів. Найкращий бомбардир протистояння – згаданий Назаренко (два голи).

Де дивитися матч «Зоря» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.