«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер

Антон Федорців
Коббі Мейну знову став важливим виконавцем МЮ
Вихованець манкуніанців навряд покине «Олд Траффорд» в осяжній перспективі

Півзахисник Коббі Мейну незабаром підпише новий договір із англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Чинна угода хавбека з «червоними дияволами» розрахована до літа 2027 року. Також у ній передбачений пункт щодо продовження співпраці ще на сезон. Однак, МЮ запропонував новий контракт із підвищенням зарплати до літа 2031-го.

Сторони вже узгодили всі деталі договору. Мейну, найімовірніше, залишить підпис під контрактом цього тижня. Клуб же оголосить про оновлення угоди з власним вихованцем до кінця нинішньої кампанії.

У цьому сезоні Мейну був близький до відходу з «Манчестер Юнайтед». Екскерманич манкуніанців Рубен Аморім не бачив англійця в своїх планах. Утім, після призначення тимчасовим тренером Майкла Карріка хавбек повернувся до основи МЮ.

На цей момент Мейну провів 26 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три результативні передачі. До структури «червоних дияволів» англієць потрапив у семирічному віці.

До слова, лідер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш повторив результативне досягнення Кріштіану Роналду. Тепер в активі першого 70 голів і 70 асистів у футболці манкуніанців. Ті ж 140 результативних дій у Прем'єр-лізі раніше оформив і Роналду.

Нагадаємо, сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон. «Лестер» достроково вилетів до англійської Ліги 1. «Лисиці» склав компанію іншому іменитому колективу – «Шеффілд Венсдей».

Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу
«Шахтар» у матчі з «Крістал Пелас» оновить клубний рекорд у єврокубках
«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер
Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри
