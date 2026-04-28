«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер

Вихованець манкуніанців навряд покине «Олд Траффорд» в осяжній перспективі

Півзахисник Коббі Мейну незабаром підпише новий договір із англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Чинна угода хавбека з «червоними дияволами» розрахована до літа 2027 року. Також у ній передбачений пункт щодо продовження співпраці ще на сезон. Однак, МЮ запропонував новий контракт із підвищенням зарплати до літа 2031-го.

Сторони вже узгодили всі деталі договору. Мейну, найімовірніше, залишить підпис під контрактом цього тижня. Клуб же оголосить про оновлення угоди з власним вихованцем до кінця нинішньої кампанії.

У цьому сезоні Мейну був близький до відходу з «Манчестер Юнайтед». Екскерманич манкуніанців Рубен Аморім не бачив англійця в своїх планах. Утім, після призначення тимчасовим тренером Майкла Карріка хавбек повернувся до основи МЮ.

На цей момент Мейну провів 26 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три результативні передачі. До структури «червоних дияволів» англієць потрапив у семирічному віці.

