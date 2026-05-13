Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
Мануель Ноєр брав «золото» Кубка світу
фото: Reuters

Прийдешній Мундіаль може стати п'ятим у кар'єрі футболіста

Тренерський штаб національної команди Німеччини вивчає доцільність внесення воротаря мюнхенської «Баварії» Мануеля Ноєра в заявку на Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на kicker.

Голкіпер завершив міжнародну кар'єру після Євро-2024. Керманич Бундестім Юліан Нагельсманн раніше заявляв, що повернення Ноєра неможливе через рішення ветерана. Проте, зараз у штабі обговорюють залучення кіпера.

Раніше німецька преса повязувала крок Ноєра напруженими взаєминами з Нагельсманном. Мовляв, їхні стосунки погіршилися ще в період роботи фахівця з «Баварією». Утім, сам воротар заперечував причетність тренера до відмови від виступів у національній команді.

Ноєр у нинішньому сезоні провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 39 м'ячів. Зберіг ворота «сухими» ветеран в 11-ти поєдинках. Він виграв Бундеслігу та дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Мануель Ноєр у збірній Німеччини

Дебютував за національну команду в червні 2009 року. За 15 років у складі Бундестім зіграв 124 матчі.

Голкіпер по чотири рази був учасником чемпіонатів Європи та світу. Ноєр – бронзовий призер ЧС-2010 та тріумфатор Мундіалю 2014 року. Також він двічі виходив у півфінали європейських першостей (2012, 2016).

Збірна Німеччини на ЧС-2026

За результатами жеребкування Бундестім потрапила до квартету E. На груповому етапі підопічні Нагельсманна зустрінуться зі збірними Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору.

Перший матч відбудеться в американському Г'юстоні проти Кюрасао. Також німецька збірна гратиме в канадському Торонто й американському Іст-Резерфорді.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. У заявці не знайшлося місця для нападника італійської «Роми» Пауло Дібали.

Теги: Мануель Нойєр ФК Баварія ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

