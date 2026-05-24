Учасник Ліги чемпіонів викупить воротаря середняка Прем'єр-ліги – ЗМІ

Талановитий українець стане легіонером

Голкіпер львівських «Карпат» Назар Домчак переходить до празької «Славії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Чеський гранд нібито активував опцію викупу воротаря. «Червоно-білі» віддадуть за Домчака 5 млн євро. До лав пражан він приєднається у міжсезоння.

Вихованець «левів» лише в нинішньому сезоні дебютував за першу команду «Карпат». Він зарекомендував себе фахівцем із відбиття одинадцятиметрових. Також 19-річний талант дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Домчак у цій кампанії провів 27 поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких пропустив 27 м'ячів. Зберіг ворота на замку кіпер у 14-ти матчах. Контракт воротаря з «левами» розрахований до кінця 2029 року.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.