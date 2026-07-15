Збірна України з волейболу обіграла принципового суперника в Лізі націй

«Синьо-жовті» дотиснули Іран в чотирьох партіях

Збірна України з перемоги над Іраном (3:1) стартувала у третьому тижні чоловічої Ліги націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

До вирішальної частини турніру «синьо-жовті» підходять на п'ятому місці в турнірній таблиці з п'ятьма перемогами та 16 очками в активі. Ці результати дозволили українцям боротися за місце у плейоф.

Хід матчу

У першій партії збірна України перемогла Іран – 25:22. Ключовим фактором успіху стали помилки Ірану (дві в України проти 11 в Ірану), що й допомогло українцям повести в рахунку. У другому сеті команда Рауля Лосано краще відіграла в блоці і перемогла – 25:21.

У третьому сеті Україна володіла мінімальною перевагою. Але наприкінці партії Ірану вдалося вирватися вперед на 3 очки. Україні вдалося відновити паритет, але в серії «більше-менше» саме Іран забрав сет – 31:29.

У четвертій партії пішла подача у Василя Тупчія, який здійснив чотири поспіль ейси, дозволивши збірній перетнути позначку у 20 очок. Зрештою «синьо-жовті» довели гру до перемоги – 25:9.

Волейбол. Ліга націй 2026. Основний раунд. Чоловіки

Україна – Іран 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)

За перемогу Україна отримає 5.67 бала. Крім цього, українці піднімаються на четверте місце в турнірній таблиці Ліги націй, маючи сім перемог у дев'яти матчах.

Наступний матч Україна проведе проти Сербії у четвер, 16 липня. Початок – о 21:00.

Нагадаємо, національна команда України з волейболу переграла збірну Бельгії (3:0) у Лізі націй серед жінок. Українські волейболістки перервали шестиматчеву серію без перемог. Тепер в активі збірної України три звитяги та дев'ять поразок. «Синьо-жовті» завершили виступ у нинішньому сезоні Ліги націй. Національна команда не потрапила в плейоф, але зберегла прописку в дивізіоні.