Росіянки виступлять на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики, але з обмеженням

Представниці країни-агресорки виступлять на турнірі без власної символіки

Білоруські та російські спортсменки змагатимуться на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в німецькому Франкфурті без національних символів. Про це повідомляє «Главком».

Позицію організатора змагань озвучив прессекретар Федерації гімнастики Німеччини Торстен Гартман. За його словами, гімнастки з Росії та Білорусі виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі. У разі потреби використають прапор Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics).

«Російським і білоруським спортсменкам дозволено брати участь в змаганнях із художньої гімнастики у Франкфурті-на-Майні відповідно до регламенту World Gymnastics. Вони виступатимуть без національних символів – без прапора та гімну. На церемонії нагородження вивішуватимуть прапор World Gymnastics», – ідеться в поясненні господарів чемпіонату.

Гартман пояснив, що такий статус делегацій з Білорусі та Росії на змаганнях був угоджений з World Gymnastics Німецькою гімнастичною спілкою у координації з федеральним урядом. Обидві країни про таке рішення сповістила Міжнародна федерація гімнастики. Раніше World Gymnastics дозволила росіянкам використовувати прапор і гімн.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

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