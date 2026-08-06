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Росіянки виступлять на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики, але з обмеженням

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Росіянки виступлять на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики, але з обмеженням
Російські гімнастки повернулися у статус безпрапорних
фото: пропагандистські медіа

Представниці країни-агресорки виступлять на турнірі без власної символіки

Білоруські та російські спортсменки змагатимуться на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в німецькому Франкфурті без національних символів. Про це повідомляє «Главком».

Позицію організатора змагань озвучив прессекретар Федерації гімнастики Німеччини Торстен Гартман. За його словами, гімнастки з Росії та Білорусі виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі. У разі потреби використають прапор Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics).

«Російським і білоруським спортсменкам дозволено брати участь в змаганнях із художньої гімнастики у Франкфурті-на-Майні відповідно до регламенту World Gymnastics. Вони виступатимуть без національних символів – без прапора та гімну. На церемонії нагородження вивішуватимуть прапор World Gymnastics», – ідеться в поясненні господарів чемпіонату.

Гартман пояснив, що такий статус делегацій з Білорусі та Росії на змаганнях був угоджений з World Gymnastics Німецькою гімнастичною спілкою у координації з федеральним урядом. Обидві країни про таке рішення сповістила Міжнародна федерація гімнастики. Раніше World Gymnastics дозволила росіянкам використовувати прапор і гімн.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Теги: чемпіонат світу художня гімнастика російські спортсмени Німеччина

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