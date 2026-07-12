Волейбольна збірна України впевнено здолала Бельгію у жіночій Лізі націй

«Синьо-жовті» нарешті повернулися на переможний шлях

Національна команда України з волейболу переграла збірну Бельгії (3:0) у Лізі націй серед жінок. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет вийшов напруженим. Бельгійські волейболістки були на попереду на кілька пунктів упродовж тривалого відрізку. Та під кінець партії підопічні Якуба Глушака вирівняли становище, а на фініші відірвалися на два очки.

У другому сеті суперниці йшли нога в ногу. Проте, «синьо-жовті» знову краще провели вирішальний відрізок. Цього разу збірна України привезла опоненткам п'ять пунктів переваги.

А в третій партії українки вже домінували на майданчику. Команда Глушака фактично змела Бельгію. Ті не змогли опиратися вже в дебюті сету, а далі «синьо-жовті» методично збільшували гандикап. Завершила Україна з +12 очок.

Українські волейболістки перервали шестиматчеву серію без перемог. Тепер в активі збірної України три звитяги та дев'ять поразок. «Синьо-жовті» завершили виступ у нинішньому сезоні Ліги націй. Національна команда не потрапила в плейоф, але зберегла прописку в дивізіоні.

Ліга націй з волейболу. Жінки

Бельгія – Україна – 0:3 (23:25, 20:25, 13:25)

До слова, напередодні Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України програла Італії у Лізі націй. «Синьо-жовті» зуміли виграти в чемпіонок світу один сет. Натомість у двох партіях вони відстали на 10 пунктів і більше.