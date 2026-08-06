«Барселона» зібралася перехопити в «Реала» героя Чемпіонату світу 2026 – ЗМІ

У трансферній історії найкращого футболіста турніру виник несподіваний поворот

Іспанська «Барселона» контактувала з представниками півзахисника англійського «Манчестер Сіті» Родрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Блаугранас» вирішили поцупити хавбека з-під носа мадридського «Реала». Королівський клуб кілька тижнів пов'язують з прізвищем чемпіона світу. Проте, конкретних пропозицій «містянам» столичний гранд не зробив.

«Барса» сподівається зацікавити Родрі стилем команди. Він зможе плавно адаптуватися у роздягальні, яку ділитиме з недавніми партнерами в збірній Іспанії на Чемпіонаті світу. Також ігровий профіль іспанця більше підходить «блаугранас».

Родрі в минулому сезоні зіграв 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи. На Мундіалі-2026 іспанець провів усі вісім матчів.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.