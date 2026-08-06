Мати дітей Дончича зробила неочікуваний крок у судовій справі щодо опіки над доньками

Словенська модель була у десятирічних стосунках з баскетболістом, під час яких у пари народилися дві доньки

Анамарія Ґолтес вирішила відступити

Колишня зірки «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, словенська модель Анамарія Ґолтес, звернулася до суду Каліфорнії з проханням відкликати позов про стягнення аліментів та компенсацію судових витрат, пов'язаних з утриманням двох спільних доньок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Відмова від суду

Згідно з судовими документами, 28-річна Ґолтес попросила закрити справу без шкоди для права на її повторне подання, що залишає можливість повернутися до судового процесу в майбутньому, якщо сторонам не вдасться досягти домовленості.

У заяві вона наголосила, що її рішення пов'язане з бажанням владнати конфлікт поза судом. «Я відкликаю свою заяву про стягнення аліментів із конкретним наміром вирішити це питання мирним шляхом та за взаємною згодою, яка відповідає найкращим інтересам наших дітей», – зазначила Ґолтес.

Наразі остаточно справу поки не закрито. Для завершення процедури суду необхідний також підпис самого Луки Дончича, тому клопотання наразі залишається на розгляді.

Раніше адвокати словенського баскетболіста, серед яких відома американська юристка Лора Вассер, просили суд Каліфорнії відхилити позов, аргументуючи це тим, що обидві доньки пари постійно проживають разом із матір'ю у Словенії. Саме тому питання опіки, виховання дітей та фінансового забезпечення, на їхню думку, мають вирішуватися словенськими судами.

Історія Дончича і Ґолтес

Дончич і Ґолтес перебували у стосунках близько десяти років. Вони виховують двох доньок – дворічну Ґабріелу та семимісячну Олівію. Про розрив заручин баскетболіст повідомив у березні 2026 року, через кілька місяців після народження молодшої доньки. Однією з причин такого рішення він називав труднощі, пов'язані з поєднанням кар'єри в НБА та сімейного життя, адже діти постійно проживають у Європі.

Через судові процедури та бажання проводити більше часу з доньками Дончич навіть переглянув свої спортивні плани. Після завершення сезону НБА він відмовився від участі в літніх матчах збірної Словенії, щоб зосередитися на питаннях спільної опіки. Наприкінці серпня баскетболіст також планує провести чотириденний передсезонний тренувальний табір для гравців «Лейкерс» у Любляні, поєднавши підготовку до нового сезону з перебуванням поруч із родиною.

Нагадаємо, що чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою.