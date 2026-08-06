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«Реал» завершив трансфер вундеркінда з чемпіонату Німеччини за шалені гроші

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» завершив трансфер вундеркінда з чемпіонату Німеччини за шалені гроші
Ян Діоманде нарешті перебрався на «Бернабеу»
фото: dpa

Королівський клуб запросив чергового новачка в літнє трансферне вікно

Нападник Ян Діоманде змінив німецький РБ «Лейпциг» на мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Вершкові» заплатили за 19-річного івуарійця орієнтовно 125 млн євро. Саксонці зможуть отримати ще 15 млн бонусами. Вінгер підписав контракт на сім років із іспанським грандом.

Лише минулого літа РБ «Лейпциг» віддав за Діоманде 20 млн євро іспанському «Леганесу». Він став відкриттям німецької Бундесліги в попередньому сезоні. Також нападник у ролі основного футболіста захищав кольори збірної Кот-д'Івуару на Чемпіонаті світу.

Діоманде в минулій кампанії провів 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і дев'ять результативних передач. На Мундіалі-2026 вінгер зіграв чотири матчі (один асист).

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: Бундесліга ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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