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Дует українок виграв срібні медалі Чемпіонату Європи з водних видів спорту

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дует українок виграв срібні медалі Чемпіонату Європи з водних видів спорту
Ксенія Бочек і Діана Карнафель виграли медалі
фото: European Aquatics

Збірна України поповнила колекцію нагород на турнірі

Українські стрибунки у воду Ксенія Бочек і Діана Карнафель виграла «срібло» Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2026. Про це повідомляє «Главком».

Пара вітчизняних спортсменок стала другою у синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна. Бочек і Карнафель набрали 278,40 бала. Вони майже на чотири пункта випередили німкень.

Переможницями змагань стали італійські спортсменки К'яра Пеллакані та Еліза Піцціні. Їхній тріумф вийшов надупевненим. Дует українок представниці Італії майже на 30 балів (308,07 пункта).

У скарбниці збірної України тепер п'ять медалей Євро-2026. Бочек і Карнафель принесли команді першу нагороду срібного ґатунку. Раніше українці завоювали одне «золото» та три бронзові медалі.

До слова, раніше Олексій Середа та Ксенія Байло тріумфували на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Вони перемогли в змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Дует набрав 323,16 очка за підсумками п'яти спроб.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Теги: чемпіонат Європи водні види спорту стрибки з трампліна

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