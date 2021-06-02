Шевченко розповів про кадрову політику в збірній і відзначив Ярмоленка

Головний тренер національної команди провів прес-конференцію перед матчем з Північною Ірландією

Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів перед товариським матчем з Північною Ірландією, який пройде 3 червня в Дніпрі.

«Ми визначилися із заявкою на чемпіонат Європи. Всі хлопці, які є на зборі, гідні поїхати на Євро. Всі викликані залишаються з нами до останнього контрольного матчу, щоб була змога зробити заміну, якщо хтось травмується, – розповів Шевченко. – Ми говорили з хлопцями щодо результату матчу з Бахрейном. Будь-яка гра збірної – велика відповідальність. До того ж це впливає на рейтинг. Для загальної впевненості важливо перемагати в таких матчах, де ми створили достатньо моментів.

Відповідальність за результат завжди повинна бути. Але ми ставимо різні завдання на товариські матчі. Команда перебуває під певними фізичними навантаженнями. Ми готуємо футболістів не до контрольних ігор, а до офіційних. У нас є план, і ми його виконуємо.

Андрій Ярмоленко – дуже важливий гравець для команди. Він буде грати два товариські матчі, постараємося дати йому максимум ігрового часу. Андрію треба награти той час, якого не було в клубі.

Щодо Зінченка, то даремно на нього повішали всіх собак. Я говорив з ним після фіналу Ліги чемпіонів. Він дуже засмутився, але це нормально. Психологічно йому важко. Він повернеться 4 червня. Зміна обстановки піде йому на користь: нові завдання, нові цілі на Євро».

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня, на стадіоні Дніпро-Арена. Початок матчу – о 21:00.

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