Джокович не хоче їхати з Австралії. Справу передали до федерального суду

Сербський тенісист сподівається зіграти на першому мейджорі сезону

Новак Джокович не бажає залишати Австралію навіть попри рішення міністра імміграції країни. Тенісисту повторно анулювали візу, але його адвокати знову пішли до суду. Вони наполягали на тому, щоб справа задля економії часу (Australian Open стартує 17 січня) була розглянута у місцевому суді. Незважаючи на це, суддя Ентоні Келлі, який займається проблемою, вчинив інакше. Це той самий суддя, який раніше ухвалив рішення, що Джоковичу незаконно анулювали візу вперше.

Тим часом пресслужба Відкритого чемпіонату Австралії оголосила у «Твіттері», що тенісисти та тенісистки, які опинилися у верхній половині відповідних турнірних сіток, зіграють у перший день турніру, 17 січня. Це означає, що 20-разовий чемпіон турнірів «Великого шлема», перша ракетка світу серб Новак Джокович зіграє у першому колі у понеділок, 17 січня, якщо його допустять до турніру.

Новак Джокович є противником вакцинації. Без щеплення від коронавірусу не можна потрапити до Австралії. Сербський тенісист надав документ, згідного з яким він перехворів на коронавірус у грудні. Проте згодом з’ясувалося, член його команди припустився грубої помилки в оформленні візи на в'їзд до країни. Джокович намагався в'їхати в Австралію на кшталт візи, яка не припускає того факту, що Новак має медичне звільнення від вакцинації від коронавірусу. Тенісиста помістили на карантин.

Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.