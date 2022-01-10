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    Збірну Казахстану не випустили з країни на матчі з Україною

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    Збірна України підшукує собі нового суперника - Збірну Казахстану не випустили з країни на матчі з Україною
    Збірна України підшукує собі нового суперника
    фото з відкритих джерел

    На всій території центрально-азійської республіки введено надзвичайний стан

    Збірна України не зможе провести контрольні матчі з суперниками з Казахстану, які були призначені на 13 і 15 січня. Вітчизняна асоціація футзалу отримала лист від Федерації футболу Казахстану, в якому повідомляється, що через введення надзвичайного стану на території країни їхня збірна не має можливості вилетіти до України у зазначені дати.

    Нагадаємо, з початком 2022 року в Казахстані люди вийшли на вулиці з вимогами до влади знизити ціни на газ. Їм пообіцяли зробити знижку, проте згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах.

    До слова, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. Пізніше тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом надзвичайний стан було введено по всій країні.

    Напередодні із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.

    До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

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    Теги: Казахстан протест футзал
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    Збірну Казахстану не випустили з країни на матчі з Україною