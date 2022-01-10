«Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)

Черкащани тримали плакати із написами «Алга Казахстан» («Слава Казахстану»), Say no to Putin, «Україна з вами», «Де Росія – там і смерть»

На думку мітингарів, події у Казахстані – черговий пункт плану у відновленні Путіним СРСР

Близько 50 людей у Черкасах вийшли на акцію 10 січня. Як пише місцеве видання «Прочерк», учасники акції закликали українську владу не йти на будь-які компроміси із Росією та підтримали Казахстан: у руках черкащани тримали плакати із написами «Алга Казахстан» («Слава Казахстану»), Say no to Putin, «Україна з вами», «Де Росія – там і смерть» тощо.

На думку мітингарів, події у Казахстані, влада якої звернулася до Організації договору колективної безпеки – черговий пункт плану у відновленні Путіним СРСР. Активісти вимагають від української влади висловити свою позицію щодо подій у Казахстані.

«Величезна вам подяка, що прийшли підтримати. Я думаю, всі бачили відео з Казахстану, де лежать розстріляні в голову хлопці. На це неможливо дивитись. І тому сьогодні ми тут. Друге питання, це питання нашої країни. Україна 100 років тому втратила незалежність саме через те, що люди не об‘єднались», – сказала депутатка міської ради Любов Майборода.

Учасники акції також підготували лист до президента та голови Верховної Ради щодо ситуації, яка склалась у Казахстані сьогодні. Зокрема, одним із пунктів у листі є вимога зробити офіційні заяви про підтримку жителів Казахстану. Наприкінці акції її учасники заспівали гімн України.

До слова, сьогодні з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані.

До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.