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    «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)

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    Черкащани тримали плакати із написами &laquo;Алга Казахстан&raquo; (&laquo;Слава Казахстану&raquo;), Say no to Putin, &laquo;Україна з вами&raquo;, &laquo;Де Росія &ndash; там і смерть&raquo; - «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)
    Черкащани тримали плакати із написами «Алга Казахстан» («Слава Казахстану»), Say no to Putin, «Україна з вами», «Де Росія – там і смерть»
    фото: procherk.info

    На думку мітингарів, події у Казахстані – черговий пункт плану у відновленні Путіним СРСР

    Близько 50 людей у Черкасах вийшли на акцію 10 січня. Як пише місцеве видання «Прочерк», учасники акції закликали українську владу не йти на будь-які компроміси із Росією та підтримали Казахстан: у руках черкащани тримали плакати із написами «Алга Казахстан» («Слава Казахстану»), Say no to Putin, «Україна з вами», «Де Росія – там і смерть» тощо.

    На думку мітингарів, події у Казахстані, влада якої звернулася до Організації договору колективної безпеки – черговий пункт плану у відновленні Путіним СРСР. Активісти вимагають від української влади висловити свою позицію щодо подій у Казахстані.

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    «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)
    «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)
    «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)
    «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)
    «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)
    фото: procherk.info

    «Величезна вам подяка, що прийшли підтримати. Я думаю, всі бачили відео з Казахстану, де лежать розстріляні в голову хлопці. На це неможливо дивитись. І тому сьогодні ми тут. Друге питання, це питання нашої країни. Україна 100 років тому втратила незалежність саме через те, що люди не об‘єднались», – сказала депутатка міської ради Любов Майборода.

    Учасники акції також підготували лист до президента та голови Верховної Ради щодо ситуації, яка склалась у Казахстані сьогодні. Зокрема, одним із пунктів у листі є вимога зробити офіційні заяви про підтримку жителів Казахстану. Наприкінці акції її учасники заспівали гімн України.

    До слова, сьогодні з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані.

    До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

    Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

    Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

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    Теги: Росія Черкаси Казахстан політика активісти Україна СРСР
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    «Де Росія – там і смерть»: черкащани мітингували на підтримку Казахстану (фото, відео)