Ще одна міжнародна спортивна федерація допустила росіян та білорусів до змагань

Рішення прийняте з метою «створення умов для участі в змаганнях незалежних нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами»

Російські та білоруські спортсмени тепер братимуть участь у змаганнях з триатлону

Всесвітній союз триатлону дозволив участь у змаганнях спортсменам з Росії та Білорусі, відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Про це йдеться на сайті організації.

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«Всесвітній союз триатлону, відповідно до рекомендацій Міжнародного Олімпійського комітету, прийняв рішення дозволити участь у змаганнях спортсменам з білоруськими та російськими паспортами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення прийняте з метою «створення умов для участі в змаганнях незалежних нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами, а також офіційних осіб з обох країн».

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Організація повідомляє, що працює з Міжнародним олімпійським комітетом та Асоціацією міжнародних літніх олімпійських федерацій над розробкою процесу перевірки спортсменів.

«Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону», – додали в союзі.

Раніше допуск росіян та білорусів до змагань підтримала Міжнародна федерація плавання.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

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