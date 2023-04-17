Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни

У Санкт-Петербурга відібрали право на проведення чоловічого чемпіонату світу-2023

Збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до змагань під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) допоки триває війна в Україні. Про це заявив президент організації Люк Тардіф, передає ESPN.

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Федерація також відібрала у російського Санкт-Петербурга право на проведення чоловічого чемпіонату світу-2023. У березні 2023 року IIHF прийняла рішення продовжити дискваліфікацію росіян та білорусів від міжнародного хокею на сезон 2023/24.

Рішення стосовно наступного сезону Міжнародна федерація хокею прийме на плановому засіданні Ради федерації у березні 2024 року. Воно може вплинути на потенційну участь збірної Білорусі в Олімпіаді, після того як Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям поновити у змаганнях російських та білоруських спортсменів. З відстороненням IIHF позбавила рейтингу команду Білорусі, натомість російська збірна зберегла рейтингові бали, незважаючи на дискваліфікацію.

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Однак рішення стосовно поновлення росіян та білорусів у міжнародному хокеї залежить від закінчення війни Росії в Україні.

«Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме. Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри», – сказав Люк Тардіф.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відреагував на рішення МОК.