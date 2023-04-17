Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни
Рішення стосовно поновлення росіян та білорусів у міжнародному хокеї залежить від закінчення війни
фото ілюстративне

У Санкт-Петербурга відібрали право на проведення чоловічого чемпіонату світу-2023

Збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до змагань під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) допоки триває війна в Україні. Про це заявив президент організації Люк Тардіф, передає ESPN.

Федерація також відібрала у російського Санкт-Петербурга право на проведення чоловічого чемпіонату світу-2023. У березні 2023 року IIHF прийняла рішення продовжити дискваліфікацію росіян та білорусів від міжнародного хокею на сезон 2023/24.

Рішення стосовно наступного сезону Міжнародна федерація хокею прийме на плановому засіданні Ради федерації у березні 2024 року. Воно може вплинути на потенційну участь збірної Білорусі в Олімпіаді, після того як Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям поновити у змаганнях російських та білоруських спортсменів. З відстороненням IIHF позбавила рейтингу команду Білорусі, натомість російська збірна зберегла рейтингові бали, незважаючи на дискваліфікацію.

Однак рішення стосовно поновлення росіян та білорусів у міжнародному хокеї залежить від закінчення війни Росії в Україні. 

«Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме. Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри», – сказав Люк Тардіф.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відреагував на рішення МОК.

Читайте також: Жан Беленюк: Все перевернулось догори дриґом – наші спортсмени сидітимуть вдома, а росіяни виступатимуть?
Теги: спорт хокей росіяни Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жан Беленюк розповів про перспективи молодих українських спортсменів
Бойкот міжнародних змагань Україною. Беленюк прорахував наслідки
15 квiтня, 13:00
Вітчизняні збірні більше не зможуть змагатися у турнірах за участі РФ і Білорусі
«Фантастичні бовдури». Українців обурила заборона брати участь у змаганнях, де є росіяни
14 квiтня, 12:16
Жан Беленюк: «Треба віддати належне – росіяни працювали на різних майданчиках»
Беленюк звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань
14 квiтня, 11:56

Новини

Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни
Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни
Помер ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко
Помер ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко
Як Ізраїль та Іран? Беленюк назвав варіант спільних виступів українських та російських спортсменів
Як Ізраїль та Іран? Беленюк назвав варіант спільних виступів українських та російських спортсменів
Ковтун здобув другу за день медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Ковтун здобув другу за день медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Українець Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Українець Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи
Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
13K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
13K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
12K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7695
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
6379
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту