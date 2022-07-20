Кабмін змінив розмір соціальних стипендій Верховної Ради

Кабмін збільшив розмір соціальних стипендій для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей

Розмір соціальних стипендій підвищено для трьох категорій дітей

Кабінет міністрів України збільшив розмір соціальних стипендій Верховної Ради України для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей, а також дітей з малозабезпечених сімей. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«15 липня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» №796, що затверджує Порядок призначення і виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам фахової передвищої та вищої освіти», – йдеться у повідомленні.

Розмір соціальних стипендій підвищено для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей, а також дітей із малозабезпечених сімей.

Відповідно до ухваленого рішення, право на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України мають студенти (курсанти) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за денною формою здобуття освіти, з числа:

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей;

осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти);

студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти:

віком до 18 років ‒ 150 % розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;

віком 18-23 років – 150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

Студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

які навчаються у закладах фахової передвищої освіти – 1 335 грн;

які навчаються у закладах вищої освіти ‒ 1 770 грн.

Зазначені стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юридичними особами (зокрема й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Соціальні стипендії Верховної Ради України можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти повідомляло, що учасники бойових дій та їхні діти отримають пільги на здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Державну цільову підтримку надаватиме заклад освіти, до якого студента зараховано. Якщо студента відрахують, то пільги теж скасовуються.

Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.