Українські борці греко-римляни вийшли у півфінал Європейських ігор



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Жора Абовян переміг чемпіона світу і Європи hayk.media

На медалі претендує двоє українських «класиків» з трьох

На ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) стартувала програма греко-римської боротьби. За підсумками ранкової сесії до півфіналів пробилися два українських борці з трьох, які виходили на килими.

У ваговій категорії до 60 кг півфіналістом став 22-річний Жора Абовян з Запоріжжя, найвищим досягненням якого досі було срібло юніорського чемпіонату Європи-2016. Жора переміг білоруса Ігоря Дрозда (6:3) і чемпіона світу і Європи 2013 року Іво Анґелова із Болгарії (4:1). У півфіналі Абовян зустрінеться з чинним чемпіоном Європейських ігор, світу і Європи Степаном Маряняном із РФ, котрий цьогоріч ще не знав гіркоти поразки.

Ще один український півфіналіст - 25-річний вихованець Дмитра Пікалова Олексій Калиниченко, який представляє Київщину. В 1/8 фіналу Олексій переміг 8:0 посереднього, хоча й дуже досвідченого угорця Мате Краснаї, найвищими досягненнями якого були бронзові нагороди чемпіонатів Європи серед кадетів і юніорів. А в чвертьфіналі Калиниченко поклав на лопатки бронзового призера Євро-2018 Енеша Башара з Туреччини. У півфіналі Олексій зустрінеться з іще одним торішнім володарем європейської бронзи Зауром Кабалоєвим із РФ.

А ось киянин Ельмар Нуралієв (до 77 кг) виступи на Європейських іграх у Мінську призупинив після першої ж сутички. У ній Ельмар програв 0:9 вірменину Карапету Чаляну. Щоб претендувати на участь у втішному турнірі за бронзу, Нуралієву тепер треба сподіватися на перемогу Чаляна у півфінальному поєдинку з угорцем Тамашем Льорінцом.

Півфінали усіх трьох згадуваних вагових категорій у греко-римській боротьбі відбудуться сьогодні, 27 червня, починаючи з 18:00.