Жан Беленюк вийшов на килим уперше за півтора року й виграв п’ять сутичок (відео)

Титулований українець вийшов у фінал Гран-прі Загреба

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк ефектно повернувся на килим після півторарічної відсутності.

Чинний нардеп від «Слуги народу» на початку олімпійського року вирішив випробувати себе на Гран-прі Загреба. І сходу виграв у хорватській столиці п’ять сутичок з п’яти, дійшовши до фіналу турніру.

Беленюк, який представляє категорію до 87 кг, розпочав виступи з перемоги 8:0 над естонцем Андреасом Ваелісом. Потім Жан не менш переконливо розібрався зі швейцарцем Рамоном Бетхартом – 9:0. З таким же рахунком наш борець у чвертьфіналі зборов фіна Вілі Роппонена. У півфіналі перед Беленюком не встояв турок Доґан Ґьокташ.

Боровся Жан із легкістю, як у свої найкращі роки. Щоб переконатися в цьому, достатньо переглянути відео нарізку з результативними діями у його виконанні.

Крім Беленюка, який посперечається за чемпіонство з сербом Александром Степаньєчем, сьогодні, 17 січня у фіналі Гран-прі Загреба боротимуться ще два українці – Парвіз Насібов (до 72 кг) і Микола Кучмій (до 130 кг). Суперниками обох будуть турки – Ахмет Їлмаз і Осман Їлдирим відповідно.

Ще чотири українських борці претендують на бронзові медалі. Ярослав Фільчаков у вазі до 82 кілограм дійшов до півфіналу, де поступився шведу Кесседісу і тепер боротиметься в сутичці за третє місце.

У втішних поєдинках виступлять Олександр Чернецький (до 130 кг), Зелімхан Дзиґасов (до 97 кг) і Ельмар Нуралієв (до 77 кг).