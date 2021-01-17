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    Жан Беленюк вийшов на килим уперше за півтора року й виграв п’ять сутичок (відео)

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    Жан Беленюк готовий до старту на Олімпіаді - Жан Беленюк вийшов на килим уперше за півтора року й виграв п’ять сутичок (відео)
    Жан Беленюк готовий до старту на Олімпіаді
    Світлина - Instagram Жана Беленюка

    Титулований українець вийшов у фінал Гран-прі Загреба

    Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк ефектно повернувся на килим після півторарічної відсутності.

    Чинний нардеп від «Слуги народу» на початку олімпійського року вирішив випробувати себе на Гран-прі Загреба. І сходу виграв у хорватській столиці п’ять сутичок з п’яти, дійшовши до фіналу турніру.

    Беленюк, який представляє категорію до 87 кг, розпочав виступи з перемоги 8:0 над естонцем Андреасом Ваелісом. Потім Жан не менш переконливо розібрався зі швейцарцем Рамоном Бетхартом – 9:0. З таким же рахунком наш борець у чвертьфіналі зборов фіна Вілі Роппонена. У півфіналі перед Беленюком не встояв турок Доґан Ґьокташ.

    Боровся Жан із легкістю, як у свої найкращі роки. Щоб переконатися в цьому, достатньо переглянути відео нарізку з результативними діями у його виконанні.

    Крім Беленюка, який посперечається за чемпіонство з сербом Александром Степаньєчем, сьогодні, 17 січня у фіналі Гран-прі Загреба боротимуться ще два українці – Парвіз Насібов (до 72 кг) і Микола Кучмій (до 130 кг). Суперниками обох будуть турки – Ахмет Їлмаз і Осман Їлдирим відповідно.

    Ще чотири українських борці претендують на бронзові медалі. Ярослав Фільчаков у вазі до 82 кілограм дійшов до півфіналу, де поступився шведу Кесседісу і тепер боротиметься в сутичці за третє місце.

    У втішних поєдинках виступлять Олександр Чернецький (до 130 кг), Зелімхан Дзиґасов (до 97 кг) і Ельмар Нуралієв (до 77 кг).

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    Теги: Жан Беленюк греко-римська боротьба Ельмар Нуралієв Парвіз Насібов Микола Кучмій Зелімхан Дзиґасов Олександр Чернецький Ярослав Фільчаков Андреас Ваеліс Рамон Бетхарт Вілі Роппонен Доґан Ґьокташ
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