Жіноча збірна України не зуміла зачепитися за медалі чемпіонату Європи з індорхокею

Натомість, українкам вдалося зберегти місце в елітному дивізіоні, відправивши у нижчий Росію

У неділю, 21 січня, у Празі завершився чемпіонат Європи 2018 року з індорхокею серед жіночих команд. У третьому турі групового етапу збірна України грала з господарками чемпіонату, які напередодні несподівано обіграли німкень – 4:3, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Рахунок у матчі відкрили українки (Яна Ворушило).



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Збірна України з індорхокею святкує гол у ворота Росії. Фото Frank Uijlenbroek

Натомість, українкам вдалося зберегти місце в елітному дивізіоні, відправивши у нижчий Росію

У неділю, 21 січня, у Празі завершився чемпіонат Європи 2018 року з індорхокею серед жіночих команд.

У третьому турі групового етапу збірна України грала з господарками чемпіонату, які напередодні несподівано обіграли німкень – 4:3, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Рахунок у матчі відкрили українки (Яна Ворушило). Однак у другому таймі завдяки двом голам чешки вирвали перемогу.

В іншому матчі дня німкені обіграли росіянок 4:2. Таким чином, у півфінал вийшли Німеччина та Чехія, які набрали по шість очок.

В українок і росіянок залишилося по три очки, і далі вони билися за те, щоб залишитися в еліті європейського хокею.

Наступним суперником України була збірна Швейцарії. Українська команда відкрила рахунок (Юлія Шевченко). У другому таймі швейцарки спочатку відігралися, а за п’ять хвилин до кінця вийшли вперед. І тільки у компенсований час Яна Ворушило зрівняла рахунок – 2:2.

Нарешті, у матчі між збірними України та Польщі вирішувалося, хто буде одним з невдах турніру та понизиться у класі. Гра завершилася перемогою наших співвітчизниць з рахунком 3:1 (Яна Ворушило, Оксана Пономаренко, Вікторія Стеценко).

Із сімома очками у групі С українська команда завершила чемпіонат на п’ятому місці.

Росіянки не зуміли обіграти Швейцарію і тепер знову гратимуть у чемпіонаті Європи II.

У матчі за бронзу білоруски обіграли чешок 5:3, а у «золотому» матчі німкені лише по булітах здолали нідерландок 1:1 (2:1).

Нагадаємо, чоловіча збірна України здобула путівку у вищий дивізіон чемпіонату Європи з індорхокею.