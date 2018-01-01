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    Жіноча збірна України не зуміла зачепитися за медалі чемпіонату Європи з індорхокею

    Натомість, українкам вдалося зберегти місце в елітному дивізіоні, відправивши у нижчий Росію
    У неділю, 21 січня, у Празі завершився чемпіонат Європи 2018 року з індорхокею серед жіночих команд. У третьому турі групового етапу збірна України грала з господарками чемпіонату, які напередодні несподівано обіграли німкень – 4:3, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. Рахунок у матчі відкрили українки (Яна Ворушило).
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    Збірна України з індорхокею святкує гол у ворота Росії. Фото Frank Uijlenbroek
    Збірна України з індорхокею святкує гол у ворота Росії. Фото Frank Uijlenbroek

    Натомість, українкам вдалося зберегти місце в елітному дивізіоні, відправивши у нижчий Росію

    У неділю, 21 січня, у Празі завершився чемпіонат Європи 2018 року з індорхокею серед жіночих команд.

    У третьому турі групового етапу збірна України грала з господарками чемпіонату, які напередодні несподівано обіграли німкень – 4:3, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Рахунок у матчі відкрили українки (Яна Ворушило). Однак у другому таймі завдяки двом голам чешки вирвали перемогу.

    В іншому матчі дня німкені обіграли росіянок 4:2. Таким чином, у півфінал вийшли Німеччина та Чехія, які набрали по шість очок.

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    В українок і росіянок залишилося по три очки, і далі вони билися за те, щоб залишитися в еліті європейського хокею.

    Наступним суперником України була збірна Швейцарії. Українська команда відкрила рахунок (Юлія Шевченко). У другому таймі швейцарки спочатку відігралися, а за п’ять хвилин до кінця вийшли вперед. І тільки у компенсований час Яна Ворушило зрівняла рахунок – 2:2.

    Нарешті, у матчі між збірними України та Польщі вирішувалося, хто буде одним з невдах турніру та понизиться у класі. Гра завершилася перемогою наших співвітчизниць з рахунком 3:1 (Яна Ворушило, Оксана Пономаренко, Вікторія Стеценко).

    Із сімома очками у групі С українська команда завершила чемпіонат на п’ятому місці.

    Росіянки не зуміли обіграти Швейцарію і тепер знову гратимуть у чемпіонаті Європи II.

    У матчі за бронзу білоруски обіграли чешок 5:3, а у «золотому» матчі німкені лише по булітах здолали нідерландок 1:1 (2:1).

    Нагадаємо, чоловіча збірна України здобула путівку у вищий дивізіон чемпіонату Європи з індорхокею.

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    чемпіонат Європи Збірна України хокей
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