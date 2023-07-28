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Чоловіча збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чоловіча збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів
Підопічні Угіса Крастіньша подолали бар'єр 1/4 фіналу
фото з відкритих джерел

У півфіналі в суботу 29 липня збірна України зустрінеться з переможцями чвертьфінальної пари Туреччина – Домініканська Республіка

Завершився другий півфінальний матч чоловічого Кубка претендентів із волейболу (FIVB Volleyball Challenger Cup). Дещо раніше збірна Чилі з рахунком 3:0 виграла у Тунісу. Тепер же на майданчик спортивного комплексу у Досі (Катар) вийшли команди України та Китаю.

В цьому поєдинку суперники не мали права на помилку, оскільки той, хто програвав, вибував з турніру. Пам'ятаючи про це, українці одразу вийшли вперед і до середини стартової партії вже мали подвійну перевагу в очках – 14:7. І хоча ближче до закінчення китайської збірної вдалося трохи скоротити відставання 22:18, наші хлопці впевнено довели сет до перемоги 25:19.

У другій партії була приблизно така ж картина, але тільки запас міцності в українців був трохи меншим 11:6. Але все одно підопічні Угіса Крастіньша контролювали хід розвитку подій і знову досягли успіху 25:22.

А от у третьому сеті українським вболівальникам довелося понервувати значно більше. Тепер вже китайська збірна заволоділа невеликою перевагою та повела 3:7, 8:12, 16:18. І лише ближче до закінчення партії наші зуміли все ж таки зрівняти рахунок – 19:19, 23:23. На жаль, останні два очки в цій партії взяли наші суперники – 23:25.

Четверта партія спочатку проходила за сценарієм попереднього. І знову збірна Китаю повела у рахунку. Але в середині сета українці дістали суперників 12:12, а потім самі вийшли вперед 14:12, 15:13, 21:17, 23:18. Тепер було, головне, не прогаяти цю перемогу. Що наші й зробили – 25:19.

Українська команда виступала у такому складі: Ілля Ковальов (набрав 6 очок), Дмитро Терьоменко (15), Олег Синиця (4), Олег Плотницький (24), Юрій Семенюк (8), Василь Тупчій (18), Дмитро Канаєв, Олександр Бойко (обидва - ліберо) - стартовий. На заміну виходив Тимофій Полуян (0).

Кубок претендентів ФІВБ. Чоловіки
Доха (Катар). 28 липня
Чвертьфінал
Україна – Китай
3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)

У півфіналі в суботу 29 липня збірна України зустрінеться з переможцями чвертьфінальної пари Туреччина – Домініканська Республіка.

Зазначимо, що напередодні жіноча збірна України також в чотирьох сетах перемогла Хорватію та вийшла до півфіналу Кубка претендентів.

Нагадаємо, українська асоціація футболу домовилася про контрольний поєдинок збірної України U-21 проти однолітків із Німеччини.

До слова, «Європейська Солідарність» реєструє постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Теги: спорт волейбол Збірна України

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