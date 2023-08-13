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Українці на чемпіонату світу з веслування фінішували в затопленому човні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українці на чемпіонату світу з веслування фінішували в затопленому човні
За 200 метрів від фінішу човен наших спортсменів з Ковеля затопило хвилею від суперників
фото з відкритих джерел

Спортсмени посіли шосте місце, але глядачі та журі аплодували їм стоячи

Українці на змаганнях із веслування у Таїланді вразили всіх неабиякою стійкістю. Запливи проходили на дистанції двох кілометрів, але за 200 метрів від фінішу човен наших спортсменів з Ковеля затопило хвилею від суперників. Утім, відмовившись від допомоги, вони утрималися на воді й самотужки дісталися фінішу. Спортивний Комітет України повідомив про це у Facebook.

Українські спортсмени посіли шосте місце. Глядачі та журі аплодували їм стоячи.

«Боротися до кінця! Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. Та вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6-м результатом із-поміж 9 команд. Браво за характер», – прокоментували змагання у Спортивному комітеті України.

Раніше українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування. 

Нагадаємо, після тяжкої хірургічної операції помер український військовий і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський.

 

Теги: веслування українці спорт

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