Світоліна за годину заробила 93 тисячі доларів і сказала, що думає про першу ракетку світу

У півфіналі турніру серії Прем’єр у Маямі українська тенісистка зіграє з Ешлі Барті

В 1/4 фіналу турніру в Маямі перша ракетка України Еліна Світоліна легко переграла Анастасію Севастову в двох сетах і в півфіналі вийшла на першу ракетку світу Ешлі Барті (відео). Суперниці зустрічалися на кортах шість разів. П’ять перемог здобула Еліна, але останній матч, на підсумковому турнірі 2019 року, виграла австралійка. Про майбутню зустріч Світоліна розповіла одразу після гри з Севастовою.

«Я давно знаю Ешлі, ми грали багато разів. Вона перша ракетка світу і для неї це величезне досягнення, – сказала Еліна. – За останні 3-4 роки вона показала великий прогрес, і вона лідер жіночого тенісу. Це буде важкий матч, але я до нього готова. Думаю, що кожна з нас великий боєць. Якщо ти граєш проти гравця високого рівня, то в першу чергу сам намагаєшся бути надзвичайно зосередженим, бо в таких важливих матчах не даєш супернику вигравати прості очки і сам частіше знаходишся напоготові».

За вихід до полуфіналу Світоліна заробила 93 тисячі доларів.