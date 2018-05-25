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    Жіноча збірна України з футзалу отримала нового головного тренера

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    Олег Шайтанов. Фото АФУ - Жіноча збірна України з футзалу отримала нового головного тренера
    Олег Шайтанов. Фото АФУ

    Тренувати команду тепер буде Олег Шайтанов

    У п’ятницю, 25 травня, рішенням Виконкому АФУ на посаду головного тренера жіночих збірних України з футзалу було призначено дворазового віце-чемпіона Європи, майстра спорту України міжнародного класу Олега Миколайовича Шайтанова.

    Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Упродовж своєї кар’єри Олег Шайтанов виступав за «УС Корпію», «Інтеркас», «Уніспорт-Будстар», «Запоріжкокс», «Планету-Міст», «Іберію Стар» та «Епіцентр К3».

    В останньому з клубів він поєднував функції гравця та тренера.

    Водночас, рішенням Виконкому було припинено співпрацю з Тарасом Шпичкою.

    «Асоціація футзалу України висловлює велику вдячність за роботу Тарасу Олександровичу та бажає подальших успіхів у тренерській кар’єрі», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, кубок України з футзалу серед жінок виграла київська команда «IMS-НУХТ».

    Додамо, що голкіпер збірної України з футзалу на два роки продовжив контракт з клубом із Чехії.

    Збірна України футзал тренер
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