Україна перемогла Ісландію та вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу

Останні десять хвилин стали найвдалішим відрізком матчу для збірної

Чоловіча збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки. Про це повідомляє «Главком».

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

Перший тайм був рівним для обох команд з відносно невеликою кількістю моментів, найяскравішими з яких стали дії форвардів іспанської «Жирони» Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Ісландці ж взагалі не виконали жодного удару у ствір воріт, але на той момент вони мали потрібний їм рахунок 0:0.

Проте динаміка разючим чином змінилася після перерви. Обидві команди почали більше атакувати: спершу Україна мала непоганий простріл від Олександра Зубкова, а Ісландія відповіла двома прострілами головою після розіграшу штрафного, які блискуче парирував Анатолій Трубін. «Синьо-жовті» генерували більшу кількість атак, ніж суперники, і були за це винагороджені. Спершу Роман Яремчук мав дві гарні нагоди забити, а в одній з наступних атак Олександр Зубков головою переграв голкіпера ісландців та зумів відкрити рахунок у матчі.

Заключні десять хвилин пройшли для українців під тиском з боку ісландців, у яких була можливість зрівняти рахунок через рикошет, з яким зумів розібратися Анатолій Трубін. Але попри пресинг з боку суперників Україна розіграла чудову контратаку, і Олексій Гуцуляк майстерно розібрався з футболістами Ісландії, забивши вдруге в цьому матчі.

Завдяки цьому команда України завершила відбір з десятьма очками та тепер змагатиметься у плейоф європейського відбору, який пройде у березні 2026 року. Наразі остаточно не визначено, у якому кошику перебуватиме наша команда під час жеребкування, але, найімовірніше, це буде або перший, або другий.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».