Картка бейсболіста з США була продана на аукціоні за рекордну суму

Картка Аарона Джаджа була продано на аукціоні Fanatics Collect

Картка бейсболіста команди «Нью-Йорк Янкіс» Головної ліги бейсболу (MLB) Аарона Джаджа була продана за рекордні $5,2 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Продаж картки Джаджа

Картка 2013 року, коли Джадж було обрано «Нью-Йорк Янкіс» на драфті, була продано на аукціоні Fanatics Collect. Її вартість оновила рекорд для карток гравців, які ще не завершили кар'єру: у 2020 році картка бейсболіста клубу «Лос-Анджелес Енджелс» Майка Траута пішла з молотка за $3,9 млн.

Аарон Джадж: що відомо

33-річний Джадж із 2016 року виступає за «Нью-Йорк Янкіс». У 2017 він став новачком року, а потім ще тричі (2022, 2024, 2025 роки) визнавався найціннішим гравцем MLB.

Джадж сім разів брав участь у матчі «Всіх зірок» MLB.

