Картка бейсболіста з США була продана на аукціоні за рекордну суму

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Картка бейсболіста з США була продана на аукціоні за рекордну суму
Джадж сім разів брав участь у матчі «Всіх зірок» MLB

Картка Аарона Джаджа була продано на аукціоні Fanatics Collect

Картка бейсболіста команди «Нью-Йорк Янкіс» Головної ліги бейсболу (MLB) Аарона Джаджа була продана за рекордні $5,2 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Продаж картки Джаджа

Картка 2013 року, коли Джадж було обрано «Нью-Йорк Янкіс» на драфті, була продано на аукціоні Fanatics Collect. Її вартість оновила рекорд для карток гравців, які ще не завершили кар'єру: у 2020 році картка бейсболіста клубу «Лос-Анджелес Енджелс» Майка Траута пішла з молотка за $3,9 млн.

Аарон Джадж: що відомо

33-річний Джадж із 2016 року виступає за «Нью-Йорк Янкіс». У 2017 він став новачком року, а потім ще тричі (2022, 2024, 2025 роки) визнавався найціннішим гравцем MLB.

Джадж сім разів брав участь у матчі «Всіх зірок» MLB.

«Главком» писав, що на аукціон був виставляли унікальний суперкар McLaren 1997 року. Це – унікальний автомобіль, що відзначився перемогами у змаганнях. Зокрема, в 1997 році він переміг на британському автодромі Сільверстоун і добув очки у низці інших змагань.

До слова, придбання автомобіля через електронні аукціони стає дедалі популярнішим способом зекономити, проте процедура реєстрації таких авто має свої підводні камені. 

Часто автомобілі потрапляють на аукціони через виконавчі провадження або ліквідацію підприємств. Після торгів покупець отримує пакет документів, що підтверджує законність придбання. Проте у МВС наголошують: навіть за наявності акта про придбання, сервісний центр відмовить у реєстрації, якщо в базі даних досі висить активний запис про арешт або розшук.

