Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу

Марусяку вдалося втретє в сезоні потрапити до залікової зони

Українець Євген Марусяк продемонстрував свій найкращий результат у поточному сезоні Кубка світу 2025/26 зі стрибків з трампліна на змаганнях у норвезькому Осло. Про це інформує «Главком».

Виступ українця у столиці Норвегії

На змаганнях у норвезькому Осло, що відбулися 15 березня 2026 року на великому трампліні, Марусяк посів підсумкове 22-ге місце. Це дозволило йому перевершити свої попередні досягнення цього сезону – 25-ті місця на етапах у Саппоро та Кульмі. Стабільність українця на міжнародній арені продовжує приносити залікові очки в загальну скарбничку збірної.

У відбірковому раунді взяли участь двоє представників України. Віталій Калініченко, на жаль, не зміг подолати кваліфікацію, посівши 61-ше місце зі стрибком на 109 метрів. Натомість Євген Марусяк впевнено пройшов до основної сітки, ставши 28-м після польоту на 123,5 метра. В основному раунді Євген зумів покращити свою позицію: він повторив результат у 123,5 метра, але завдяки вищим суддівським оцінкам та компенсації за вітер набрав 107,8 бала, що вивело його на 22-й рядок.

Скасування другого раунду

Складні погодні умови в Осло внесли корективи в хід змагань. Через сильний вітер організатори прийняли рішення відмінити фінальний раунд, тому результати були зафіксовані за підсумками першої спроби. Це завадило Марусяку спробувати піднятися ще вище в турнірній таблиці, але водночас гарантувало йому місце в топ-25. Тріумфатором етапу став сенсаційний японець Томофумі Наїто, який здобув свою першу в кар'єрі перемогу на рівні Кубка світу, випередивши словенця Анже Ланішека лише на 0,1 бала. Третім став представник Фінляндії Антті Аалто, для якого бронзова медаль стала першою за всі роки виступів.

Нагадаємо, що до виступу в Норвегії Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії, посівши 25-те місце під час другого особистого старту в японському Саппоро. Цей успіх став для лідера української збірної другим потраплянням до очкової зони (топ-30) у поточному сезоні після 28-го місця в польському Закопане.