Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Євген Марусяк веде боротьбу за топ-50 загального заліку Кубка світу сезону 2025/2026
фото: Sport w Obiektywie

Марусяку вдалося втретє в сезоні потрапити до залікової зони

Українець Євген Марусяк продемонстрував свій найкращий результат у поточному сезоні Кубка світу 2025/26 зі стрибків з трампліна на змаганнях у норвезькому Осло. Про це інформує «Главком».

Виступ українця у столиці Норвегії

На змаганнях у норвезькому Осло, що відбулися 15 березня 2026 року на великому трампліні, Марусяк посів підсумкове 22-ге місце. Це дозволило йому перевершити свої попередні досягнення цього сезону – 25-ті місця на етапах у Саппоро та Кульмі. Стабільність українця на міжнародній арені продовжує приносити залікові очки в загальну скарбничку збірної.

У відбірковому раунді взяли участь двоє представників України. Віталій Калініченко, на жаль, не зміг подолати кваліфікацію, посівши 61-ше місце зі стрибком на 109 метрів. Натомість Євген Марусяк впевнено пройшов до основної сітки, ставши 28-м після польоту на 123,5 метра. В основному раунді Євген зумів покращити свою позицію: він повторив результат у 123,5 метра, але завдяки вищим суддівським оцінкам та компенсації за вітер набрав 107,8 бала, що вивело його на 22-й рядок.

Скасування другого раунду

Складні погодні умови в Осло внесли корективи в хід змагань. Через сильний вітер організатори прийняли рішення відмінити фінальний раунд, тому результати були зафіксовані за підсумками першої спроби. Це завадило Марусяку спробувати піднятися ще вище в турнірній таблиці, але водночас гарантувало йому місце в топ-25. Тріумфатором етапу став сенсаційний японець Томофумі Наїто, який здобув свою першу в кар'єрі перемогу на рівні Кубка світу, випередивши словенця Анже Ланішека лише на 0,1 бала. Третім став представник Фінляндії Антті Аалто, для якого бронзова медаль стала першою за всі роки виступів. 

Нагадаємо, що до виступу в Норвегії Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії, посівши 25-те місце під час другого особистого старту в японському Саппоро. Цей успіх став для лідера української збірної другим потраплянням до очкової зони (топ-30) у поточному сезоні після 28-го місця в польському Закопане.

Теги: Євген Марусяк стрибки з трампліна спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua