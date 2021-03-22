Михайлюк і Лень провели блискучі матчі в НБА

«Оклахома» Святослава перемогла, «Вашингтон» Олексія зазнав поразки

Блискучу гру продемонстрували українські представники в Національній баскетбольній асоціації. Святослав Михайлюк вже в другому матчі за нову команду набрав 15 очок. Його «Оклахома» перемогла «Х’юстон» - 114:112. Українець провів на майданчику трохи більше 20 хвилин, зробив також 3 передачі, 4 підбори й одне перехоплення. Михайлюк реалізував 3 з 6 триочкових та 3 з 5 двоочкових.

Олексій Лень провів за «Вашингтон» в матчі з «Брукліном» на майданчику майже 30 хвилин і приніс команді 20 очок. Це – найбільший для нього показник у сезоні. Українець реалізував 8 з 12 двоочкових, 4 з 5 штрафних, зробив 9 підборів та поставив 2 блокшоти. «Вашигтон» поступився в овертаймі – 106:109.