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    Михайлюк і Лень провели блискучі матчі в НБА

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    Олексій Лень провів найрезультативніший матч у сезоні - Михайлюк і Лень провели блискучі матчі в НБА
    Олексій Лень провів найрезультативніший матч у сезоні
    фото з відкритих джерел

    «Оклахома» Святослава перемогла, «Вашингтон» Олексія зазнав поразки

    Блискучу гру продемонстрували українські представники в Національній баскетбольній асоціації. Святослав Михайлюк вже в другому матчі за нову команду набрав 15 очок. Його «Оклахома» перемогла «Х’юстон» - 114:112. Українець провів на майданчику трохи більше 20 хвилин, зробив також 3 передачі, 4 підбори й одне перехоплення. Михайлюк реалізував 3 з 6 триочкових та 3 з 5 двоочкових.

    Олексій Лень провів за «Вашингтон» в матчі з «Брукліном» на майданчику майже 30 хвилин і приніс команді 20 очок. Це – найбільший для нього показник у сезоні. Українець реалізував 8 з 12 двоочкових, 4 з 5 штрафних, зробив 9 підборів та поставив 2 блокшоти. «Вашигтон» поступився в овертаймі – 106:109.

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    Теги: НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк
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