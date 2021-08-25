Жіноча збірна України з волейболу вийшла в плей-оф чемпіонату Європи

Команда Володимира Орлова достроково гарантувала собі «прохідне» місце в групі

Волейбольна збірна України зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Після двох поразок і двох перемог в груповому турнірі нашій команді залишилося провести матч з господарками турніру румунками. Останні зберігали шанси на вихід до плей-оф, але втратили їх через поразку від Фінляндії – 1:3. Ці дві команди точно не потрапляють до квартету найкращих, тож українська збірна вийшла з групи достроково.

В матчі Румунія – Україна команда Володимира Орлова вирішуватиме завдання, з якого місця вона потрапить до 1/8 фіналу – третього чи четвертого. Наразі турнірне становище таке: Туреччина – 15 очок (5 ігор), Нідерланди – 9 (4), Україна – 6 (4), Швеція – 5 (4), Фінляндія – 4 (5), Румунія – 0 (4).