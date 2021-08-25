  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Жіноча збірна України з волейболу вийшла в плей-оф чемпіонату Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українки достроково вийшли до плей-оф - Жіноча збірна України з волейболу вийшла в плей-оф чемпіонату Європи
    Українки достроково вийшли до плей-оф
    Фото: СЕV

    Команда Володимира Орлова достроково гарантувала собі «прохідне» місце в групі

    Волейбольна збірна України зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Після двох поразок і двох перемог в груповому турнірі нашій команді залишилося провести матч з господарками турніру румунками. Останні зберігали шанси на вихід до плей-оф, але втратили їх через поразку від Фінляндії – 1:3. Ці дві команди точно не потрапляють до квартету найкращих, тож українська збірна вийшла з групи достроково.

    df6a98a0d6cee140d7db6fc26adf6f15

    В матчі Румунія – Україна команда Володимира Орлова вирішуватиме завдання, з якого місця вона потрапить до 1/8 фіналу – третього чи четвертого. Наразі турнірне становище таке: Туреччина – 15 очок (5 ігор), Нідерланди – 9 (4), Україна – 6 (4), Швеція – 5 (4), Фінляндія – 4 (5), Румунія – 0 (4).

    Читайте також:

    Теги: чемпіонат Європи волейбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жіноча збірна України з волейболу вийшла в плей-оф чемпіонату Європи