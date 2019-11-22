Жозе Моурінью хоче запросити в «Тоттнем» 38-річного ветерана



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Златан Ібрагімович Твіттер

Португальський тренер розраховує на шведського форварда Ібрагімовича

Лондонський «Тоттнем» має намір втрутитися в боротьбу за зіркового 38-річного ветерана Златана Ібрагімовича.

Бачити шведського нападника в команді бажає її новий тренер Жозе Моурінью. Португальський фахівець добре знайомий з Ібрагімовичем. Він розраховує на нього, як заміну для Гаррі Кейна, інформує The Telegraph.

Моурінью лише напередодні очолив «Тоттнем». Одразу після його призначення британські ЗМІ повідомляли, що керівництво клубу не збирається виділяти кошти на новачків у зимове міжсезоння.

Однак у випадку з Ібрагімовичем керівництво «Тоттнема» може піти назустріч бажанням тренера. Швед уже завершив виступи в клубі МЛС «Лос-Анджелес Гелаксі», за його трансфер не потрібно платити.

Наразі головним претендентом на Ібрагімовича вважається італійський «Мілан», який готовий виплатити форварду 6 мільйонів євро за 18 місяців.